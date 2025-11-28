EASA ordena revisión urgente de software en 6 mil Airbus; AFAC verifica flotas de Volaris y Viva Aerobus en México

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunció el reforzamiento de verificaciones técnicas en aeronaves Airbus que operan en México, luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitiera este jueves la Directiva de Emergencia de Aeronavegabilidad AD No. 2025-0268-E, relacionada con fallas de software detectadas tras un incidente de pérdida de control en un Airbus A320-200 de JetBlue registrado el 30 de octubre de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, durante el incidente la aeronave experimentó una pérdida de control en vuelo, un evento clasificado como crítico, lo que llevó a la autoridad aeronáutica europea a activar una directiva de cumplimiento inmediato dirigida a la comunidad aérea internacional.

La AD 2025-0268-E establece la inspección obligatoria del software que controla las computadoras de control de vuelo (Flight Control Computers, FCC) en los modelos de la familia Airbus A319, A320 y A321, aeronaves que representan la base operativa de aerolíneas de corto y mediano alcance en el mundo.

La EASA advierte que la revisión del software de las computadoras de los controles de vuelo (FCC) es necesaria para prevenir fallas que puedan comprometer la estabilidad y gobernabilidad de las aeronaves.

La medida, de forma preliminar, afectará a alrededor de 6 mil aviones a nivel global, incluida la flota Airbus que actualmente opera en territorio mexicano.

Ante este escenario, la AFAC informó que llevará a cabo verificaciones técnicas exhaustivas en aeronaves Airbus de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus, dos de las compañías con mayor participación en el mercado nacional y que utilizan principalmente aviones de la familia A320.

El objetivo, subrayó la autoridad, es garantizar condiciones máximas de seguridad operativa y cumplimiento estricto de la directiva europea.

“México asumirá este llamado internacional con total responsabilidad. La AFAC actuará para asegurar que la flota Airbus que opera en el país cumpla los más altos estándares de aeronavegabilidad”, indicó la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales.

Simultáneamente, la AFAC precisó que las aerolíneas mexicanas ya trabajan en la coordinación logística para implementar la directiva de seguridad, con el desafío de reducir la afectación a sus usuarios.

No obstante, reconoció que existe la posibilidad de que se presenten cancelaciones o ajustes en itinerarios de vuelo mientras se llevan a cabo los procesos de verificación y actualización del software.

Tanto Volaris como Viva Aerobus evalúan rutas, tiempos en tierra y disponibilidad de aeronaves para minimizar impactos, mientras coordinan con áreas de mantenimiento e ingeniería, así como con Airbus como fabricante, en la implementación de los cambios solicitados.

La autoridad aeronáutica reiteró su compromiso de vigilar que el transporte aéreo en México se preste de manera continua, segura y en beneficio de la población.

“No se tolerará omisión alguna que comprometa la seguridad operacional. Toda inspección se hará con rigor técnico y apego a las disposiciones internacionales”, puntualizó.

