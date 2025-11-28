Funo está convencido de seguir invirtiendo en México

Directores de Fibra Uno y Fibra Next, ayer durante el Funo Day México 2025.

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Uno confía en México, por lo cual continúa invirtiendo en el país y busca siempre rodearse de socios que piensen igual que ellos, aseguró André El-Mann Arazi, director general de Funo.

Durante el Funo Day México 2025, el directivo explicó que, aunque se observa que algunos inversionistas están retrasando la colocación de sus capitales en el país, para ellos no es así, ya que la compañía no depende de concesiones, ni de permisos especiales del Gobierno.

“Nosotros lo que tenemos es entre privados y lo que tenemos entre privados se va a resolver igual con la Corte actual que con la Corte anterior”, sostuvo el directivo.

En este sentido, El-Mann aseguró que los resultados positivos de la firma reflejan la capacidad del fideicomiso para continuar operando con disciplina financiera, desarrollar su portafolio y continuar diversificándolo, además de responder estratégicamente a las tendencias clave que están redefiniendo al sector inmobiliario en el país.

En este sentido, destacó que Fibra Uno, en sus primeros 14 años de operación, ha alcanzado un rendimiento anual compuesto de 13 por ciento, equivalente a 55 trimestres consecutivos de generación de valor.

“Este desempeño subraya la solidez financiera de la compañía y el avance sostenido de sus segmentos industrial, comercial y de oficinas, en vísperas de su 15 aniversario en el mercado mexicano”.

Los directivos reiteraron que el plan de inversión de Funo contempla un gasto anual de capital de 10 mil millones de pesos durante los próximos cinco años, con el objetivo de fortalecer activos estratégicos y ampliar su presencia en secto-

res dinámicos.

“Una de nuestras prioridades son nuestros inquilinos. Su confianza es el motor que impulsa cada decisión estratégica que tomamos. Trabajamos para ofrecerles espacios eficientes, bien ubicados y de alta calidad”, dijo El-Mann.

Los directivos explicaron que su plan de inversión está respaldado por el impulso de sectores como logística y retail, favorecidos por un consumo interno al alza y por una creciente demanda de espacios industriales y comerciales a nivel nacional.

“El apetito de los inversionistas hacia México continúa fortaleciéndose. Observamos estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido en nuestros principales segmentos y un entorno ideal para desarrollar activos que acompañen el avance de la economía. Funo seguirá siendo un vehículo clave para canalizar inversiones hacia el país”, sostuvo Gonzalo Robina, director general Adjunto de Fibra Uno.

Como parte de sus anuncios estratégicos, el fideicomiso informó que el proceso de internalización de operaciones será efectivo el 1 de enero de 2026, con el objetivo de optimizar estructuras. La compañía detalló que esta operación permitirá alcanzar ahorros anuales estimados en 527 millones de pesos.