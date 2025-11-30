Empleo turístico en México sube 1.8% y alcanza 4.9 millones de personas en 2025

El empleo turístico creció 1.8% y superó niveles previos a la pandemia.

El empleo turístico en México alcanzó 4.9 millones de personas durante el tercer trimestre de 2025, un crecimiento anual de 1.8%, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) difundidas por el INEGI y retomadas por la Secretaría de Turismo (Sectur).

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que este repunte confirma que el turismo representa 9.3% del empleo total del país.

“Cada nuevo puesto de trabajo genera oportunidades y dinamiza las economías locales”, expresó, según declaraciones recogidas por un comunicado.

Rodríguez Zamora indicó que, frente al mismo periodo de 2024, 90 mil 477 personas se incorporaron a actividades turísticas.

En comparación con el trimestre inmediato anterior, el incremento fue de 3 mil 838 empleos, lo que, dijo, confirma el ritmo sostenido de recuperación del sector.

La secretaria también subrayó que el empleo turístico se mantiene 11.2% por encima de los niveles previos a la pandemia, con 504 mil 668 personas más respecto al primer trimestre de 2020.

Estos resultados, añadió, reflejan la fortaleza del sector y su papel como “uno de los grandes motores de empleo en México”, lo cual, aseguró, va en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

