Extorsión a pequeños comerciantes inicia desde 500 pesos, alerta Anpec; hay escepticismo pese a nueva ley

Cobro de piso y extorsión, algunos de los delitos que aquejan a pequeños comerciantes.

El monto mínimo de extorsión a pequeños comercios que han sido víctimas de este delito es de 500 pesos, aunque puede aumentar hasta los mil, dependiendo el giro de venta, consideró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Durante la presentación de la encuesta semestral que la Anpec realiza a comerciantes, el presidente de esta alianza compartió que 37 por ciento de los encuestados califica la seguridad como uno de los grandes problemas que enfrentan los comerciantes en pequeño, y a pesar de existir una legislación, esta no abona a la resolución ni inhibición de este delito.

“El problema se dejó crecer, es difícil de contener ahora, aún con la reciente ley de extorsión, hay mucho escepticismo de que esto vaya a poder bajar , que se convierta en letra viva y más posibilidad que quede en letra muerta”, refirió Cuauhtémoc Rivera.

A pregunta expresa sobre las zonas con mayor incidencia del delito, el presidente de la Anpec comentó que en el Estado de México “es un deporte la extorsión”, ya que sigue siendo uno de los lugares más conflictivos para el pequeño comercio. También mencionó a Tamaulipas, Michoacán, el Bajío, Querétaro, Zacatecas, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Morelos.

Sobre la Ciudad de México indicó que existen “zonas complicadas”, ya que todas tienen esta amenaza, “para fines de la sociedad [la extorsión] se nos está yendo de la mano este asunto”.

En contraparte, lugares con baja incidencia en este delito señaló que Mérida, en Yucatán, “tiene menos margen de este tipo de asuntos”, y Aguascalientes, “que tiene ejemplos escasos”.

Entre los demás delitos que la encuesta realizada por la Anpec consideró como relevantes para el adecuado ejercicio del comercio en pequeño, está el robo hormiga, con 30.53 por ciento; el asalto armado, con 8.36 por ciento, y el cobro de piso, con 3.54 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr