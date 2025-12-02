Incertidumbre frena el empleo formal

La inseguridad y la incertidumbre jurídica que permea es uno de los limitantes para que, en México, las empresas realicen inversiones y se creen empleos formales, señaló ManpowerGroup.

“El desaliento de la inversión no sólo es por la reforma judicial, o es por la cosa juzgada, hay un tema de inseguridad en el país importante. Si ese tema se resolviera, el panorama sería distinto”, indicó Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup Latam.

Sostuvo que, si bien el tema de la informalidad y la apertura de empresas de forma ágil es algo que se debe resolver, lo más urgente es que se trabaje en la inseguridad, porque ésta incrementa el costo de las empresas al pagar más pólizas de seguros contra robo y también, en los últimos años la extorsión o cobro de “derecho de piso” ha aumentado.

Aunque mencionó que también se tienen que realizar cambios de simplificación y digitalización de trámites, porque actualmente, “abrir una empresa es muy complicado” sobre todo si se quiere cumplir con las obligaciones patronales, “si tú tienes un capital limitado para invertir y poner tu pequeña empresa, ¿qué haces? Es más fácil irte por la libre que cumplir con todos los requisitos y tramitología que se requiere en el país. Tenemos que simplificar. Tenemos que digitalizar”.

Por su parte, Alberto Alessi, director general de México, el Caribe y Centroamérica de la firma, destacó que, para combatir la informalidad y generar más empleos formales en el país es necesario que haya más inversión, y para que eso ocurra es necesario que el Gobierno brinde incentivos y dé certeza jurídica, “creo que con seguridad jurídica atraemos mejores inversiones...”.

Al respecto, Flores Barragán dijo que uno de los criterios para que las empresas decidan invertir es la certeza que le pueda ofrecer el país, “su dinero va a estar más seguro” y si bien reconoció que las inversiones se realizan a largo plazo, es probables que las compañías no se vayan de México, pero inviertan menos.