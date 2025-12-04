Acuerdan 13% más al salario mínimo; será de 315.04 al día

El Salario Mínimo (SM) general para 2026 tendrá un incremento de 13 por ciento, por lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales, y es el nivel más alto que se ha tenido en registro desde 1980, señaló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); por su parte, la Iniciativa Privada (IP) respaldó la medida por ser benéfica para las personas trabajadoras.

“El día de hoy tenemos muy buenas noticias: de común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y empresarial, y de igual manera con el gobierno, hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1º de enero del año 2026… En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980”, indicó Marath Baruch Bolaños, titular de la STPS.

El Dato: En noviembre pasado, el Gobierno de México y sector privado renovaron el Pacic, para fijar el precio de 24 productos durante 2026 y que la canasta básica no supere los 910 pesos.

El funcionario explicó que, con el salario mínimo aprobado para el siguiente año de 315.04 pesos diarios, será posible adquirir dos canastas básicas. “Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas (…), a las familias mexicanas les alcanzará para comprar ahora: 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla”.

Asimismo, indicó que en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento será de 5.0 por ciento, por lo que el salario mínimo pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales. En esa región, añadió, se avanza hacia el objetivo de incrementar la capacidad de compra para adquirir más canastas básicas.

El Tip: El incremento de 36.24 pesos diarios al Salario Mínimo será perceptible a partir del 1 de enero de 2026.

El funcionario público indicó que, con los incrementos acumulados durante esta administración, en 2026 el salario mínimo habrá recuperado 154.2 por ciento de su poder adquisitivo “durante los gobiernos de la transformación”.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estos aumentos también se han logrado con el consenso del sector empresarial. Recordó que, durante gobiernos pasados, el salario no se incrementó porque se sostenía que hacerlo provocaría inflación y frenaría la inversión.

20.99 pesos diarios es el aumento al salario en la frontera norte

“Durante años se dijo que ‘no podía subir el salario mínimo’, que ‘eso iba a provocar inflación’, que ‘ya no iba a haber inversión en el país, extranjera’ (…), estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando, del 2018 a la fecha, en 154 por ciento. Recuerden que el salario mínimo, en el 2018, estaba en 123 pesos, 124; y ahora llega a 315 para el próximo año”, argumentó en el marco de la firma de la reforma para la reducción laboral de 40 a 48 horas.

Asimismo, subrayó que, junto con los incrementos al salario mínimo, desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se puso en marcha el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo con el sector empresarial para mantener precios justos en productos de la canasta básica, lo que, afirmó, ha contribuido a que 13.5 millones de personas hayan salido de la pobreza en los últimos años.

43 municipios forman la Zona Libre de la Frontera Norte

En ese sentido, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que los incrementos al SM no causan desempleo, ni han provocado el aumento de la inflación como se señaló hace siete años, en cambio, se incentivó el consumo; además de que el sector empresarial trabajó conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para lograr el Pacic y que la canasta básica no aumentara de precio.

“Ese argumento desde el día uno siempre lo dijeron, la verdad es que no pasó, siempre hemos escuchado muchas cosas, que la inflación, que las Pymes (Pequeñas y medianas empresas) y la verdad es que no ha pasado”, destacó el representante empresarial.

Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que el acuerdo y consenso tripartito entre empleadores, trabajadores y Gobierno es una muestra de que se puede “fortalecer” el salario de las personas trabajadores, pero sin causar daños al empleo formal y valoró que el incremento en la Zona Libre de la Frontera Norte haya sido diferenciado, porque así se “evitan distorsiones en el mercado laboral”.

“Durante casi una década hemos impulsado la Nueva Cultura Salarial, estrategia que ha permitido recuperar en 148 por ciento el poder adquisitivo del Salario Mínimo, con efectos directos en la calidad de vida de millones de Trabajadores y sus familias. Esta visión se alinea con nuestro compromiso de promover un país más justo, equitativo e incluyente.

Industriales aseguran impacto. María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dijo que no es “precisamente de las cosas que los empresarios vamos a aplaudir, las cosas como son; sin embargo, a nosotros como industriales nos interesa que nuestra gente tenga mejor calidad de vida”, pero el Gobierno federal debe brindar incentivos, tras darse a conocer el incremento salarial.

La representante de los industriales sostuvo que acompañan el alza, pero indicó que una gran parte de las pequeñas y medianas empresas podrían no tener la capacidad de resistir el incremento; no obstante, el alza salarial y la reducción de la jornada laboral ya “son un hecho consumado”.

“Sí necesitamos de alguna manera ver cómo se puede coadyuvar. Por eso decía que traía en la mira que empezáramos a buscar alternativas que pudieran aportar y apostarle a que se pudiera apoyar al industrial desde una trinchera hacia el tema fiscal, porque también nos pega”, comentó Medina Ortega, y propuso como posibilidades la deducibilidad en cuanto a nóminas, vehículos o en los fondos de ahorro.