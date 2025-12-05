Gobierno e IP defienden T-MEC en víspera de encuentro Claudia-Trump en Washington

La Presidenta, ayer, al salir de la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios

El bajo crecimiento previsto para la economía mexicana y la urgencia de la inversión convocaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en una reunión en la que la iniciativa privada refrendó su confianza en la administración con la promesa de apostar por el país con 38 proyectos de inversión que pueden ser susceptibles.

En la reunión, en la que se dieron cita empresarios como Claudio X. González Laporte, Carlos Slim Domit, Antonio del Valle Ruiz, Antonio del Valle Perochena, Blanca Treviño, Pita de la Vega, entre otros, el sector empresarial externó que hay avances en este Gobierno en materia de seguridad y de infraestructura, pero reconoció que en los mismos rubros existen retos.

56 empresarios conforman el Consejo Mexicano de Negocios

Los empresarios que conforman el CMN también urgieron al Gobierno federal acelerar los avances en la simplificación de trámites y atender los temas de seguridad, con la finalidad de incrementar la inversión pública y privada, tal como se ha solicitado desde Palacio Nacional.

En este sentido, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora de Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), refirió al término de la reunión, que las grandes empresas del país presentaron 38 proyectos de inversión en infraestructura, con la intención de que para 2026 las inversiones alcancen el 25 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

“La idea es que el año que entra se llegue a que el 25 por ciento del PIB esté en inversión y los necesitamos a todos y todas para lograrlo… Al finalizar el año, finalicemos con acuerdos de empezar juntos, fuertes y de ir hacia el mismo lado que es invertir más”, indicó Sierra Gómez

Previamente, Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark, afirmó que lo tratado en la reunión se relacionó principalmente con el crecimiento económico y aseguró que Sheinbaum Pardo mostró mucha calidad de respuesta y ganas de generar el desarrollo necesario para el país.

“Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? ¿Cómo generar la certidumbre y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos? Hay varios puntos que se trataron y se va a actuar sobre ellos. Vimos a la Presidenta con mucha calidad de respuesta y ganas de verdaderamente lograr un crecimiento incluyente con beneficios para todos”.

Por su parte, Agustín Coppel Luken, presidente del Consejo de Administración de Grupo Coppel, sostuvo que se abordó que hay una preocupación por la tendencia de bajo crecimiento que ha mostrado la economía mexicana y se busca cambiar esa situación.

Destacó que los empresarios reconocieron los avances en seguridad que ha emprendido el Gobierno, “pero se tiene que profundizar más en los temas de seguridad que afectan como el de transporte, de extorsión y de los estados de la República que tienen problemas más graves, más profundos, que están atendiéndolo”.

PREVIO A WASHINGTON. A su arribo al Museo Kaluz, poco después de las 14:20 hrs., la Jefa del Ejecutivo aseguró que en la reunión que sostendrá en Washington con su homólogo, Donald Trump, le dirá al mandatario ¡Viva México!.

Esto luego de que diera a conocer algunos detalles en su conferencia matutina de este jueves, en donde reveló que se reunirá con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en donde sostendrá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Moisés Kalach Mizrahi, presidente de Grupo Kaltex México, destacó la apertura de la mandataria, aunque sí sostuvo que se le solicitó que se acabara con la impunidad.

Cierran filas ı Foto: Especial

CSP prevé encuentro con Trump y Carney

› Por Yulia Bonilla

Este viernes se prevé que se lleve a cabo la primera reunión presencial entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien buscará abordar los pendientes comerciales que persisten en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria federal explicó que aprovechará su asistencia al sorteo de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Washington, para tener un encuetro no sólo con el republicano, sino también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, al ser estos tres países sede de la justa deportiva.

El Dato: La mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que en su primera reunión en persona con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le dirá: “¡viva México!”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, comentó que el encuentro se tratará de un breve diálogo que sostendrá por separado con cada uno. “Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión —digo “pequeña”, porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento— con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, declaró.

Además, la Presidenta ahondó en que la conversación se centrará en el tema comercial y se dijo confiada en que los resultados serán positivos.

Aunque el mandatario republicano llegó a mencionar que el T-MEC se terminará, Sheinbaum Pardo negó que este sea un escenario posible, pues el proceso que se inicia es la revisión de dicho tratado.

“Bueno, él también dice a veces... Por eso no hay que tomar todo, porque dijo: ‘Termina el tratado’, pero en realidad no termina. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro. Pero, bueno, es parte también de su forma de comunicar”, dijo.

La Presidenta subrayó que Estados Unidos tiene una de sus mejores relaciones comerciales con México, sobre todo por los acuerdos preferenciales con los que cuenta en materia arancelaria sobre otras naciones.

“De todas maneras, nosotros queremos avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron. Eso ya se terminó y, pues, tenemos que seguir avanzando. Y la idea es platicar un poco de esto con el presidente Trump”, mencionó.

En este contexto, se dijo confiada en que los resultados serán positivos.

“Va a salir bien todo, yo soy muy positiva, todo va a salir bien. Va a haber, como ahora, momentos en la revisión, de una u otra cosa, pero nos necesitamos los tres países”, resaltó.

“Estados Unidos depende mucho de México y, por cierto, también de nuestros mexicanos allá, que también es la oportunidad de hablar de la honestidad y el trabajo de nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero la integración económica es enorme de los tres países, y particularmente de México y Estados Unidos”, declaró.

Agregó que después del evento deportivo también contempla sostener un encuentro con mexicanos que residen en Estados Unidos.

Sobre su viaje, comentó que en esta ocasión sí utilizará un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para llegar a tiempo al evento y después regresar a nuestro país para encabezar la movilización a la que se ha convocado este sábado, con la que se “celebrará” la llegada de la 4T a México.

…Y confirma reunión con el Comando Norte

› Por Yulia Bonilla

La próxima semana México recibirá al Comando Norte y demás autoridades de seguridad estadounidense para una siguiente reunión bilateral en la materia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el encuentro durante su conferencia de prensa; sin embargo, señaló que aún no se tiene la fecha precisa del encuentro, pero se espera que ocurra alrededor del 11 de diciembre.

Afirmó que, hasta ahora, se ha conseguido una buena relación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) con el Comando Norte. Recordó que las tareas realizadas hasta ahora derivaron en un entendimiento de colaboración entre ambos países.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: Entre los asuntos que podrían abordarse están el tráfico de drogas, combate al tráfico de armas y cambios al T-MEC.

Consultada sobre si preocupa a su gobierno la posibilidad de un cerco militar en la región por parte de Estados Unidos, ahora que ya cuenta con una base en El Salvador, dijo que el gobierno estadounidense conoce la postura de México en cuanto a que cada país debe tener autodeterminación y soberanía.

“Nosotros siempre vamos a pugnar, repito, por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía de cada país, por la decisión de cada pueblo de definir sus gobiernos y por el espacio multilateral como solución de los conflictos, y siempre México estará dispuesto a ayudar a la construcción de la paz en nuestro continente”, declaró.

En cuanto a si durante el encuentro que tendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordará los ataques que su país ha cometido en aguas del Caribe, comentó que el republicano está enterado de que la posición de México y reafirmó su postura de que sólo se acepta colaboración y coordinación.

“Se llegó a un acuerdo, por ejemplo, de que en todo lo que tiene que ver con, obviamente, en nuestro territorio en la mar, pero también en aguas internacionales, interviene la Secretaría de Marina. Y que colaboramos en información. Tenemos un entendimiento y vamos a seguirlo teniendo”, dijo.

“T-MEC, la garantía de competitividad de la región frente al mundo entero”

› Por Cuahutli R. Badillo

Luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar expirar el Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) e iniciar uno nuevo, el Gobierno de México y el sector empresarial cerraron filas y señalaron que el debe continuar, dado que ha permitido que la región sea competitiva, y ha beneficiado a las tres naciones en materia económica.

“El T-MEC es muy importante para los tres países y, además, es la garantía de la competitividad de esta región frente al mundo entero”, indicó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria dijo que la revisión del T-MEC que se realizará el próximo año saldrá bien, y que se mantiene positiva sobre el resultado, dado que la integración económica que existe entre los tres miembros es “enorme” y si se elimina será un problema, “mantenernos juntos es muy importante para la región, para nuestros pueblos y nuestras naciones”.

El Dato: En septiembre de 2018, México, EU y Candá, decidieron modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que estuvo vigente desde 1994.

Sostuvo además que uno de los objetivos que se ha tenido es que el T-MEC también contemple a los países que se encuentran al sur de México, para que el continente pueda competir contra Asia y Europa. “Nuestro objetivo siempre ha sido que se amplíe hacia el sur; que como continente compitamos con Asia, con Europa, y tendríamos una fortaleza enorme; y ahora la fortaleza económica de América del Norte es muy importante”, añadió.

Por su parte, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que hasta ahora no tiene “ninguna señal” de que el T-MEC no continuará, “en términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante, están los tiempos funcionando”, indicó durante la apertura del STS Forum Latam 2025.

581.3 mil mdd fue el comercio total de de EU y México de enero a agosto

El funcionario mencionó que la última conversación que tuvo con sus contrapartes estadounidenses fue la semana pasada, “con mis interlocutores estuve en Washington y yo veo que vamos en camino a la revisión (del T-MEC)”.

“¿Qué te puedo adelantar? El 90 por ciento de las ponencias que se presentaron son de que se mantenga el tratado. No encontré nadie que diga que no quiere que se mantenga”, destacó.

Asimismo, añadió que los distintos sectores económicos buscan que el Tratado continúe, “diría que hay un consenso al respecto de lo que debemos continuar, segundo, ya hay temas más específicos que ya presentaremos en el mes de enero”, y que la mayoría consideró que las tarifas arancelarias van en contra del acuerdo comercial, “no son compatibles”.

El Tip: En las conversaciones para la modernización del TLCAN, México pidió acceso preferencial de los bienes y servicios en los países miembros.

No obstante, Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, dijo que el presidente Donald Trump sólo busca un tratado que “sea un buen acuerdo” y planteó la posibilidad de que negocie un convenio por separado con México y Canadá.

En ese sentido, la Iniciativa Privada de los tres países reaccionó a las declaraciones de Trump, y señaló que el T-MEC se debe extender y fortalecer, porque éste “ha generado beneficios económicos significativos” para las tres naciones.

“De cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC”, indicaron en un comunicado conjunto el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Business Roundtable de EU y el Business Council of Canada.

Asimismo, instaron a que la alianza tripartita se debe preservar y debe continuar el trabajo conjunto sobre la seguridad económica y eliminar los aranceles para los bienes que cumplan con las reglas que establece el T-MEC, de esa forma continuaría “la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá”.

vigencia. Si en julio del próximo año, los tres países no llegan a un acuerdo para continuar con el acuerdo, y aunque el mandatario estadounidense exprese que no seguirá el tratado con los otros dos países, éste no terminaría, ya que está regido por reglas claras, se realizaría una revisión cada año, hasta 2036, momento en que se terminaría, señaló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, en entrevista con La Razón.

“El T-MEC, como se encuentra ahora, está regido por unas reglas muy claras. Si en la primera reunión de la comisión para su revisión, el primero de julio de 2026, no se llegara a un acuerdo, éste expiraría en 2036, 10 años después, y se tendrían que llevar a cabo revisiones anuales, y en cualquier momento los tres integrantes, pueden confirmar el deseo de renovar el tratado por otros 16 años, de alguna forma esto blinda de cierta manera al T-MEC de los ciclos políticos de los miembros”.

No obstante, Ugarte Bedwell dijo que, desde una perspectiva económica, cualquier comentario que sugiere cambios en las reglas del tratado comercial significa incertidumbre regulatoria.

A su vez, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que las declaraciones del presidente estadounidense muestran un “manejo estratégico de la incertidumbre”, con la intención de generar confusión y que se realice un proceso de negociación en el cual EU obtenga más beneficios de los que ya tiene.

“Una reestructuración que tiene que ver con ir transitando de un acuerdo general que es el T-MEC, a acuerdos muy específicos en sectores estratégicos, como lo son las materias primas, de electrónicos, o los relacionados con el acero… Creo que va en esa dirección, en la formación de un nuevo tratado en el cual EU se compromete poco y más bien querrá que México se comprometa muchísimo”, puntualizó.

Sostuvo que, cuando EU pidió que México eliminara barreras comerciales no arancelarias, el Gobierno respondió que algunas eran atendibles y otras no, y probablemente Donald Trump haya dicho que “si no me vas a satisfacer todas las precondiciones, va a haber otro tratado, no éste”.

Principales participantes del déficit comercial de EU entre enero y agosto de 2025 ı Foto: Especial

México conoce su futuro en el Mundial 2026

Diego Chávez Ortiz

México, Estados Unidos y Canadá están listos para conocer a sus tres rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026, pues este viernes 5 de diciembre, desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., se llevará a cabo el sorteo donde Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez serán los hosts del evento en donde se dará a conocer el rival que la Selección Mexicana enfrentará en la inauguración del Mundial.

El equipo de Javier Aguirre, como lo dio a conocer la FIFA hace ya varios meses, será cabeza del Grupo A, Estados Unidos se ubicará en el sector D y Canadá será el líder del Grupo B. Como es la primera vez que la Copa del Mundo se disputa con 48 selecciones, de ocho grupos pasaran a ser 12, de la A a la L.

El Tip: Antes de Qatar 2022, México no quedaba fuera del torneo en fase de grupos desde la edición de Argentina 1978, cuando compartió sector con Polonia, Alemania Federal y Túnez.

Las otras nueve selecciones que se encuentran en el Bombo 1 y que serán cabeza de grupo, se definieron gracias al ranking FIFA, los primeros nueve puestos se ganaron su lugar para ser los líderes de cada sector, que son los siguientes equipos: Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

3 Copas del Mundo ha albergado México

Como ya se sabe, México disputará la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del renovado Estadio Azteca, que para el torneo será Estadio Ciudad de México, el 11 de junio del 2026 ante el rival que salga del Bombo 3, los cuales podrían ser: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Selecciones no catalogadas como potencia.

13 partidos se jugarán en México

La Selección Mexicana podría medirse ante un equipo que ya enfrentó en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, pues Arabia Saudita se encuentra en el Bombo 3 y podría ser el rival del Tricolor en la inauguración, una selección a la que se midió en la última jornada de la fase de grupos de la última edición, partido en el que Luis Chávez nos deleitó con una estupenda anotación de tiro libre para darle esperanzas a la afición con una posible clasificación a octavos de final, la cual no se dio.

16 sedes serán parte del Mundial 2026

Cabe recalcar que, es la primera vez que en el Mundial la fase de eliminación iniciará desde los dieciseisavos de final, así que el equipo que quiera ser campeón tendrá que jugar ocho partidos para levantar el trofeo, un cotejo más que en las ediciones anteriores. Además, de que clasificarán los primeros dos de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares a la ronda de 32 selecciones.

17 mundiales ha jugado México

La FIFA dio a conocer que para la fase de eliminación, si las cuatro mejores selecciones del ranking avanzan como primer lugar de su sector, se les asignará un camino diferente para llegar a la final, así que España y Argentina o Inglaterra y Francia, solo se podrían ver las caras hasta la gran final del torneo internacional.

25 puntos en fase de grupos tiene México en los últimos cinco Mundiales

Por otro lado, el organismo que dirige Gianni Infantino dio a conocer que la revelación completa de las sedes y horarios de los partidos del Mundial, se darán a conocer el sábado 6 de diciembre en una transmisión global en vivo desde Washington D.C., la cual se llevará a cabo casi 24 horas después del sorteo de la Copa del Mundo.

104 cotejos se disputarán en el Mundial 2026

Cabe recalcar que, en el Bombo 4 todavía hay seis lugares disponibles, los cuales se definirán hasta marzo del siguiente año en el repechaje intercontinental y en el de UEFA, donde selecciones como Italia, Irak, Boliva, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam, Galés, Ucrania, Polonia, Suecia e Irlanda, están buscando un boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Además, equipos como, Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y Curazao disputarán por primera vez un Mundial, pues gracias al aumento de selecciones en el torneo, lograron conseguir la hazaña y clasificar al torneo de la FIFA por primera vez en su larga historia.

Sorteo

Cuando: Hoy

Dónde: Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

Hora: 11:00

México conoce su futuro en el Mundial 2026 ı Foto: Especial

