Fuentes de divisas: IED sube; automotriz y remesas bajan

Las exportaciones automotrices, registraron, durante los primeros nueve meses de este año, 139 mil 885.9 millones de dólares (mdd), monto apenas superado en 5 mil 108.5 mdd, por la suma del ingreso de las remesas, la Inversión Extranjera Directa (IED), las exportaciones agropecuarias y petroleras, y las generadas por el turismo que, en su conjunto, ascendió a 144 mil 994.4 mdd en el mismo periodo, según datos del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Economía (SE).

Lo anterior se observó incluso después de que las exportaciones de la industria automotriz resultaron afectadas luego de la imposición de tarifas arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que entre enero y septiembre de 2024 el valor de éstas ascendió a 145 mil 394.7 millones de dólares; es decir, la cifra de 2025 es 3.7 por ciento menor que en el mismo periodo del año pasado.

El Dato: Las exportaciones totales mexicanas en septiembre se ubicaron en 56,488 mdd, por un aumento de las no petroleras, específicamente de las manufactureras.

“La caída de las exportaciones automotrices se debe a los aranceles impuestos por EU a las importaciones del sector”, refirió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

El 26 de marzo pasado, Donald Trump anunció que aplicaría un arancel de 25 por ciento a vehículos no fabricados en Estados Unidos, los cuales entrarían en vigor el 3 de abril y después se extendería a autopartes, a partir de mayo; no obstante, el 2 de abril señaló que sólo los automóviles que cumplan con las reglas de origen y crucen bajo el amparo del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ingresaría a ese país libres de gravámenes.

15 mil 275 mdd, el valor de los envíos automotrices en septiembre

De manera general, solamente los ingresos por turismo y la IED fueron los que reflejaron un incremento en el periodo de referencia, mientras que los ingresos por exportaciones de petróleo, agropecuarias, automotrices y los envíos de los connacionales, fueron los sectores que registraron los descensos anuales durante los primeros nueve meses de 2025.

Al detalle, la IED, el ingreso de remesas y del gasto por turismo son, después del sector automotriz, los principales generadores de divisas en el país. En el caso de la Inversión Extranjera Directa, en el acumulado de los primeros tres trimestres del año, ésta alcanzó un monto de 40 mil 906 millones de dólares y observó un crecimiento de 11.45 por ciento respecto del mismo periodo de 2024, en especial por un impulso en nuevas inversiones, as cuales repuntaron en 218.5 por ciento; mientras que las cuentas entre compañías también tuvieron un alza de 124.8 por ciento.

Mil 290.9 mdd fue el valor de las exportaciones agropecuarias en el noveno mes

Aún así, por ejemplo, la Inversión Extranjera Directa Neta (IEDN) con cifras preliminares mostró un incremento de 8.0 por ciento, en los primeros nueve meses de 2025, es decir, de 31 mil 331 millones de dólares pasó a 33 mil 821 millones de dólares, “parece estar reflejando una evolución favorable a pesar de la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos y el proceso de revisión del T-MEC”, indicó el área de Estudios Económicos de BBVA México.

No obstante, las remesas que, en la administración pasada habían sido de los principales generadores de divisas, este 2025 demostraron un panorama menos favorecedor, pues éstas sí se han visto afectadas por la política migratoria de deportaciones de Estados Unidos y también por la debilidad del mercado laboral estadounidense.

El Dato: El acumulado de enero a septiembre, la balanza comercial tuvo un déficit de 2,928 mdd, menor al observado en el mismo periodo de 2024 y ascendió a 19.4 mil mdd.

Entre enero y septiembre de 2025, los ingresos por remesas ascendieron a 45 mil 709.4 millones de dólares; mientras que en el mismo lapso de 2024 fueron 48 mil 359.7 millones de dólares, una contracción de 5.4 por ciento, “esta tendencia es consistente con la previsión realizada por BBVA Research de que las remesas podrían registrar un retroceso anual del 5.8 por ciento en 2025 y cerrar el año en cifras cercanas a los 61 mil millones de dólares”.

En tanto, en el caso de los ingresos totales generados por los turistas y excursionistas internacionales, en los primeros nueve meses del año llegaron 25 mil 778.3 mdd, lo que significó un incremento de 6.2 por ciento, dado que en el mismo lapso de 2024, en el que el acumulado se ubicó en 24 mil 266.7 mdd.

Respecto a las otras exportaciones, el valor total de las petroleras en el periodo de referencia fue de 16 mil 357.2 millones de dólares, pero registraron un desplome de 23.57 por ciento, ya que el año pasado alcanzaron los 21 mil 402.5 mdd.

Y las exportaciones agropecuarias, entre enero y septiembre de 2025, se ubicaron en 16 mil 272.3 millones de dólares, una disminución de mil 541.2 millones de dólares o una contracción de 8.65 por ciento porque en el mismo periodo de 2024 el ingreso por este tipo de mercancías fue de 17 mil 813.5 mdd.

“Persiste la preocupación por el estancamiento de las exportaciones automotrices mientras que la tendencia decreciente y volátil de las exportaciones petroleras mantiene una vulnerabilidad estructural que obliga a las divisas generadas por manufacturas a compensar el déficit energético”, indicó Valmex.