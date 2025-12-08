IMPI asegura 20 mil 011 cajetillas de cigarros piratas en Central de Abastos capitalina

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) decomisaron 20 mil 011 cajetillas de cigarros apócrifos y aseguraron cinco locales de la Central de Abastos capitalina, como parte de la estrategia “Operación Limpieza” para combatir al contrabando y a la piratería.

“Como parte de la estrategia de combate a la piratería de mercancía introducida y distribuida de manera ilegal en el país, denominada “Operación Limpieza”, inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realizaron un operativo en la Central de Abastos”, indicó la dependencia perteneciente a la Secretaría de Economía (SE).

En el operativo se decomisaron 60 bultos de mercancía, que tenían en su interior 20 mil 011 cajetillas, es decir, alrededor de 401 mil 380 cigarros.

El IMPI destacó que la acción es parte de los operativos que realiza para salvaguardar la salud de las personas consumidoras, así como de proteger los derechos de propiedad industrial de las empresas que se encuentran constituidas legamente en el país, “al tiempo de impulsar una cultura de legalidad en nuestro país”.

El IMPI informó que desde noviembre del año pasado hasta noviembre de 2025 ha realizado 14 operativos en el marco de la Operación Limpieza.

Consumo de cigarros ilícitos en México ha crecido 240%

Gastón Zambrano Margáin, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), mencionó que de acuerdo con el estudio “El consumo de cigarros ilícitos en México” del Instituto Nacional de Salud Pública, el comercio ilícito de cigarros en México ha crecido 240% entre 2017 y 2023, pasando del 8.5% al 20.4% del consumo nacional.

Esto quiere decir -agregó el presidente, que “una de cada cinco cajetillas vendidas en nuestro país es de procedencia ilegal, generando una pérdida en la recaudación fiscal de entre $13,000 y $15,000 millones de pesos anuales”.

