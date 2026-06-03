Cómo las fintech están reduciendo la brecha financiera en México

La realidad estructural de la economía mexicana presenta una contradicción estructural persistente: una fuerza laboral informal muy dinámica que coexiste con un sector bancario tradicional, muy concentrado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , el empleo informal representó el 54.8% de la población ocupada en el primer semestre de 2025, es decir, más de 32.4 millones de personas.

A pesar de contribuir con el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2024, estos trabajadores siguen quedando fuera del sistema financiero formal. México enfrenta un déficit severo de inclusión bancaria, y las instituciones financieras tradicionales operan con criterios de evaluación rígidos que excluyen a millones de ciudadanos sin historial crediticio formal ni comprobante de ingresos, lo que representa una barrera sistémica para la movilidad social.

Las consecuencias de la exclusión recaen con más fuerza sobre las poblaciones vulnerables, en particular los vendedores ambulantes, los trabajadores independientes y las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024) , solo el 37.3% de la población adulta mexicana tiene acceso a crédito formal, y la brecha de género es aún más marcada: sólo el 18.3% de las mujeres cuenta con crédito formal, frente al 28.2% de los hombres.

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Los bancos tradicionales exigen documentación exhaustiva; declaraciones fiscales, recibos de nómina y registros sin manchas en los burós de crédito, lo que representa un obstáculo estructural para quienes trabajan en la economía informal. Esto impide que millones de personas sin historial crediticio logren establecerse dentro del sistema financiero y, como resultado, ante cualquier gasto de emergencia, tres de cada diez mexicanos recurren a microcréditos digitales en lugar de acudir a un banco.

Innovación Fintech: una alternativa más ágil

Para cerrar esta enorme brecha, en México ha surgido un sofisticado ecosistema de empresas fintech. Mediante motores de riesgo avanzados, estas plataformas prescinden de los burós tradicionales y recurren a modelos alternativos de calificación crediticia impulsados por inteligencia artificial.

En lugar de evaluar documentos estáticos, sus algoritmos analizan huellas digitales no tradicionales con el consentimiento del usuario, permitiendo a los prestamistas examinar metadatos de comportamiento directamente desde el smartphone. Esto incluye la estabilidad del dispositivo, los patrones de uso de aplicaciones, la facturación de telecomunicaciones y la frecuencia de transacciones, convirtiendo toda esa actividad móvil en métricas de riesgo altamente predictivas. Este mecanismo permite evaluar el riesgo crediticio de forma instantánea, reduciendo los tiempos de aprobación de semanas a minutos y extendiendo la visibilidad financiera a poblaciones que antes eran “invisibles” para el sistema.

Mexicash como herramienta de inclusión financiera

En este panorama fintech y de crédito digital, la aplicación Mexicash se ha consolidado como una solución financiera importante para los mexicanos sin acceso o con acceso limitado a la banca formal. Con más de cinco millones de descargas, Mexicash atiende las necesidades de crédito inmediato de trabajadores informales, vendedores ambulantes y contratistas independientes. La app ofrece microcréditos digitales de entre 1,000 y 50,000 pesos, con plazos de pago de 91 a 360 días.

El modelo de evaluación de la plataforma está diseñado para eliminar las barreras de la banca tradicional. Al no pedir enganche, historial crediticio convencional ni comprobante de ingresos, hace más accesible el crédito para personas que nunca han tenido uno. Para solicitar un préstamo, basta con ser mayor de 18 años, enviar una foto digital de la credencial del INE y tener una cuenta bancaria activa.

Mexicash maneja una tasa de interés diaria del 0.09% (tasa anual máxima del 32%) y muestra de forma transparente el monto exacto a pagar antes de aceptar el crédito. Para promover hábitos financieros responsables, la plataforma ofrece cashback y cupones de reducción de intereses conforme los usuarios construyen su historial.

Cambios regulatorios y perspectivas futuras

El crecimiento del crédito digital también está presionando el marco regulatorio del país. La Ley Fintech de 2018 logró ordenar el mercado en sus inicios, pero los líderes del sector ya piden una “Ley Fintech 2.0” que esté a la altura de los avances en inteligencia artificial, identidad digital y finanzas abiertas.

Para los millones de mexicanos que trabajan en la economía informal, plataformas como Mexicash son mucho más que un préstamo rápido. Representan un primer paso real hacia la inclusión financiera, y convierten el teléfono de todos los días en una herramienta concreta para la independencia económica.

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FGR