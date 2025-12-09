Aseguradoras, en “deterioro”: Fitch

La calificadora Fitch Ratings cambió la perspectiva para el sector asegurador y de fianzas en México, al pasarla de neutral en 2025 a “en deterioro” para 2026, luego de las modificaciones a la Ley de Ingresos que “impedirán acreditar el IVA en bienes y servicios utilizados para cumplir con contratos de seguros. Se espera que esta reforma afecte el desempeño financiero y ejerza presión sobre la capitalización del sector”.

Además, se espera que tras los cambios se podrían elevar los costos de adquisición “afectando la eficiencia operativa de las aseguradoras”, aunque la calificadora espera que las presiones que hay sobre el sector ayuden a que se impulse la innovación y el desarrollo de nuevos productos, así como las estrategias de segmentación, e incluso destacó que la digitalización será una pieza importante para “sostener la rentabilidad” y “mantener la resiliencia” ante un escenario de mayores costos y regulaciones.

El Tip: En accidentes y enfermedades en 2024, hubo 13.9 millones de personas con seguro, alza de 6.7% frente a 2023, según la AMIS.

Sostuvo que los segmentos más afectados serán Accidentes y Salud por un posible “deterioro en el desempeño financiero”, ya que, el incremento en el costo de los contratos de reaseguro “puede presionar los gastos de adquisición, dejando más expuestos a los aseguradores con capital limitado y menor flexibilidad para ajustar precios” que a las aseguradoras con una mejor posición en el mercado y que pueden “manejar la contingencia”.

Asimismo, prevé que para el cierre de 2025 haya una desaceleración en las primas para asegurar automóviles, por una menor venta de automotores nuevos, “la imposición del IVA” a las compañías aseguradoras podrían encarecer las primas para el siguiente año lo que provocaría un menor número de unidades aseguradas.

“El nuevo impuesto podría presionar la rentabilidad ya sea mediante mayores gastos operativos o mayores costos de siniestros, dependiendo del tratamiento contable que aún no se ha definido”, indicó Fitch Ratings.