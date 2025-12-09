Secretaría del Trabajo consolida agenda laboral rumbo a 2026 y avanza en justicia laboral, salario digno y nuevas regulaciones

Durante la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo (CONASETRA), el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó los avances más relevantes de la agenda laboral del Gobierno de México en favor de las y los trabajadores. Acompañado por autoridades estatales y por el equipo de la STPS, subrayó que 2025 cierra como un año de logros trascendentes que responden a las directrices de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al compromiso del humanismo mexicano con la justicia social.

El titular de la STPS señaló que estos avances se han logrado gracias al diálogo social, la coordinación con las entidades federativas y el esfuerzo conjunto de trabajadores, empleadores y autoridades laborales. En primer lugar, destacó el aumento al salario mínimo del 13% en la zona general y 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, consolidando la tendencia de incrementos por encima de la inflación.

Con este ajuste, los salarios mínimos quedan en 315.04 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. Esto representa ingresos mensuales de 9 mil 582.47 pesos y 13 mil 409.80 pesos, respectivamente, avanzando en el cumplimiento del compromiso presidencial de que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas, y contribuyendo a la mejora del ingreso real de las familias trabajadoras.

🗓️ Clausuré los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2025 de la CONASETRA, junto al equipo de la @STPS_mx.



🖋️ Presentamos el proyecto para la reintegración laboral de personas privadas de la libertad y revisamos los avances de la reforma laboral; ademas, escuché las… pic.twitter.com/VegrdXmiZ5 — Marath Bolaños (@marathb) December 5, 2025

Bolaños López destacó que, entre 2018 y 2025, el poder adquisitivo del salario mínimo ha crecido 154%, resultado de una política salarial responsable y respaldada por el consenso al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entre trabajadores y empleadores.

El Secretario Bolaños López presentó el proyecto de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con la finalidad de que se lleve el mensaje del cambio a los estados y se consolide la ruta de implementación de esta ley. Explicó que, tras diversos ejercicios de diálogo, análisis y deliberación, se alcanzaron acuerdos que permitirán al país avanzar hacia la implementación gradual de este nuevo horario, que contribuirá a un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, así como a una disminución de la fatiga y cargas laborales, lo que impactará positivamente en la reducción de accidentes de trabajo y una mejora de la productividad. “Les extendemos esta información de primera mano para que a su vez puedan ayudarnos a transmitirlo no sólo a sus gobernadoras y gobernadores, sino a todo el mundo del trabajo que corresponde a sus entidades federativas, y con ello todo mundo tenga claridad de cuál es la ruta y cómo va a ser instrumentada esta iniciativa que muy pronto será una ley”, destacó.

El titular de la STPS también informó sobre los avances derivados de la reforma en favor de las personas que laboran en plataformas digitales de reparto y servicios, que ha permitido que más de 150 mil trabajadores cuentan ya con seguridad social, se reconoce la existencia de una relación laboral, impulsando el acceso a prestaciones y cobertura de riesgos de trabajo.

Se desmienten mitos, abundó, como el del trabajo en multiplataformas, ya que el 99% de las personas trabajadoras de plataformas lo hacen en una sola aplicación, lo que confirma su vínculo subordinado. El Secretario destacó que esta reforma coloca a México a la vanguardia internacional y atiende una de las carencias más grandes entre la población trabajadora: la falta de seguridad social.

Finalmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reiteró su compromiso con consolidar la agenda laboral rumbo a 2026, enfocada en el trabajo digno, la ampliación de derechos y el fortalecimiento de los estándares nacionales e internacionales.

