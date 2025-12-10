Operación Limpieza va contra cigarros, alcohol y mercancía mundialista en 2026

Con el objetivo de combatir la piratería, el contrabando y la evasión fiscal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) continuará con la estrategia Operación Limpieza en 2026.

Lo anterior, para atender varios temas prioritarios para el Gobierno de México: la evasión fiscal anual de 15 mil millones de pesos por el consumo de tabaco ilegal, así como el comercio de alcohol y de mercancía mundialista apócrifa en Monterrey, Ciudad de México, y Guadalajara.

“El tema del tabaco sí nos preocupa mucho. Se calculan 15 mil millones de evasión fiscal anuales por el consumo de tabaco ilegal. Tenemos dos vertientes, hemos podido entrar en comunicación con el Colegio de México, con la British American Tobacco y con el Observatorio Nacional Ciudadano, ¿y qué tenemos ahí? La media global es 11 por ciento de tabaco ilegal, en México es 20 por ciento, es decir, uno de cada cinco cigarros son ilegales”, indicó Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI.

En México, uno de cada cinco cigarros consumidos es ilegal. ı Foto: Especial

Cártel de Sinaloa y CJNG, involucrados en cigarros ilegales

Destacó que respecto a los cigarros ilegales ya se tiene identificado al Cártel de Sinaloa (CDS) como uno de los grupos delictivos que realiza la importación y contrabando de tabaco, y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ya tiene plantíos y para después comercializar cigarrillos en territorio nacional.

El funcionario señaló que, además de haber evasión fiscal, también se ha identificado lavado de dinero y una competencia desleal que afecta a los productores legalmente establecidos.

“Tenemos dos vertientes de ilicitud con presencia ya de cárteles: Sinaloa en el ámbito de la importación y el contrabando de tabaco de afuera y Jalisco ya siembra tabaco para comercializarlo; por supuesto, marcas piratas donde una cajetilla pirata cuesta la menos de la mitad de lo que cuesta una cajetilla normal, lo cual implica evasión fiscal, lavado de dinero y evidentemente una competencia desleal para los productores. Hay 200 puntos en donde ya grupos delictivos no dejan que se introduzca el tabaco” Santiago Nieto, director general del IMPI



Nieto recordó que hace unos días se realizó un operativo en la Central de Abasto de la Ciudad de México y se decomisaron alrededor de 400 mil cigarros apócrifos que afectaron a la marca Philip Morris. Asimismo, sostuvo que también se implementarán operativos para combatir la piratería de alcohol, y proteger la salud de la población de las personas.

Congreso va por reforma para combatir el ambush marketing

El director del IMPI añadió que se está en espera de que se apruebe una reforma en el Congreso de la Unión para combatir el ambush marketing en las sedes mexicanas donde se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, es decir, no podrá haber en tres kilómetros a la redonda de los estadios, marcas que no sean patrocinadoras del mundial.

“En la reforma, que esperamos apruebe el Congreso de la Unión, ya viene un apartado sobre ambush marketing, significa que no puede haber a tres kilometros alrededor de los estadios, marcas que no sean las patrocinadoras del Mundial , pero también evidentemente de cualquier marca; vamos a continuar con Operación Limpieza, particularmente en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, pero si hay un proyecto específico de Operación Limpieza vinculado con el Mundial, porque ahí está está calzado, está textil como las industrias más afectadas”, puntualizó.

