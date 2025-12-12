Liverpool lanza su última Venta Especial de diciembre 2025 con descuentos y meses sin intereses

Liverpool, dio inicio a su última Venta Especial del 2025, considerada una de las oportunidades para que los consumidores adquieran productos con importantes descuentos antes de las fiestas navideñas.

El evento comenzó este viernes 12 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 14 de diciembre, tanto en las sucursales físicas como en sus plataformas digitales.

Durante tres días consecutivos, Liverpool pondrá a disposición del público una extensa oferta en diversas categorías, incluyendo tecnología, moda, artículos para el hogar, muebles y viajes, con descuentos de hasta 70% en productos seleccionados y condiciones de pago atractivas para los compradores.

¡Hoy a las 9PM inicia la Venta Especial! Prepárate y descarga Liverpool Pocket 📲https://t.co/WLwU0wwFmT pic.twitter.com/fNUedGltqZ — Liverpool México (@liverpoolmexico) December 11, 2025

Horarios y modalidad de compra

Las tiendas físicas operarán en su horario habitual, de 11:00 a 21:00 horas, permitiendo a quienes prefieren la experiencia presencial recorrer los distintos departamentos y recibir asesoría personalizada.

Sin embargo, las ofertas en línea estarán disponibles las 24 horas del día a través del sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket, con descuentos activos desde las 00:00 horas del 12 de diciembre hasta las 23:59 del 14 del mismo mes.

La tienda incluso lanzó promociones previas al arranque oficial: usuarios de la app pueden acceder desde la noche anterior e, incluso, usar códigos promocionales especiales para obtener un descuento adicional.

¿Qué productos y beneficios destacan?

De acuerdo con información acerca de los descuentos más atractivos se concentran en productos de pantallas, muebles, colchones y artículos de viaje, donde algunos porcentajes pueden superar el 50% de rebaja dependiendo del modelo y la disponibilidad.

Además de los descuentos directos, Liverpool ofrece meses sin intereses (MSI) y la opción de iniciar el pago hasta marzo de 2026 para compras seleccionadas, una facilidad que busca apoyar a los consumidores que adquieren productos de mayor valor en esta temporada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL