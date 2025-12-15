Aranceles y T-MEC golpean crecimiento de los estados del norte │ Contenedores que transportan mercancías, en la imagen ilustartiva

Las políticas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante este año, así como la incertidumbre generada por la revisión o renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fueron los principales factores que generaron caídas en el crecimiento económico de los estados de la región norte del país durante el tercer trimestre del año y son, además, algunos desafíos a los que se enfrentarán estas mismas entidades durante el próximo año.

El Dato: EL Banxico señaló que ante los desafíos en el país, es importante fortalecer las fuentes internas de crecimiento y generar condiciones para la inversión.

De acuerdo con un análisis del Banco de México (Banxico), la actividad económica de la región —que abarca a entidades como, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas— registró una caída de 1.1 por ciento a tasa trimestral y de 1.2 por ciento respecto con el mismo periodo del año pasado. Dichas caídas fueron las más profundas si se comparan con las de otras regiones, solamente superadas por el retroceso que sufrió la zona sur del país a tasa anual, derivado de un desplome de la construcción a lo largo de este 2025.

Asimismo, estas disminuciones se explicaron, principalmente, por una baja de 2.9 por ciento a tasa trimestral en las manufacturas, una caída de 2.4 por ciento, en la construcción y de 0.7 por ciento, en el turismo; mientras que a tasa anual, estas bajas fueron de 3.6 por ciento, para las actividades manufactureras; de 1.4 por ciento, para la construcción y de 0.8 por ciento, para el sector agropecuario.

“En el ámbito externo, persiste la incertidumbre en torno a las políticas que pudiera implementar nuestro principal socio comercial y la próxima revisión del T-MEC, lo cual podría afectar de manera particular a las entidades del norte y a las regiones centrales, dada su elevada integración con el mercado internacional”, destaca el organismo monetario.

El Tip: Para 2026 los indicadores apuntan a que la economía tendrá una mejoría gradual, pero sin una recuperación sólida garantizada.

Según el análisis que hace el banco central, las fuentes empresariales del ramo de las maquiladoras, apuntaron a una caída en la demanda de sus clientes, derivada, principalmente, de la desaceleración de los pedidos que tienen tanto en México, como en el país vecino.

Este factor, terminó por traducirse en despido de personal, así como en una reducción en sus niveles de producción; sin embargo, para otro tipo de industrias, como la química, se sumó un factor más, relacionado con un aumento en los costos de producción, derivado del incremento en el precio del gas natural.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta agosto (última publicación disponible), las actividades secundarias en Baja California presentaron una caída de 3.2 por ciento a tasa anual y con cifras desestacionalizadas; Chihuahua, cayó 1.0 por ciento; Nuevo León, retrocedió 5.2 por ciento y Coahuila, descendió 6.0 por ciento; en contraste, sólo Sonora y Tamaulipas registraron crecimientos, con un repunte de 6.1 y 7.8 por ciento, respectivamente.

0.29 por ciento cayó el PIB Nacional en el tercer trimestre

Ante ello, el Banco de México detalló que de manera particular, en la zona norte del país, las fuentes consultadas resaltaron que la fundición de acero se ha visto limitada por la incertidumbre derivada de la próxima revisión del T-MEC, lo que ha deteriorado la proveeduría para empresas fabricantes de aceros.

Algunos directivos también refirieron que, pese al alto costo que ello representa, optaron por apagar los hornos para reducir costos en tanto no se normalice la demanda de minerales.

En particular, en Nuevo León, derivado de los problemas ambientales que enfrenta la entidad, las autoridades implementaron el cierre temporal de empresas explotadoras de cantera como medida para contener las emisiones y mitigar el impacto ambiental.

-2.4% Fue la variación trimestral de la construcción

Un elemento adicional también apunta a que existe una percepción de mayor debilidad en las exportaciones de compañías ubicadas en Chihuahua, lo que se reflejó en una caída en la demanda de insumos minerales y energéticos.

En cuanto a los minerales pétreos, en Baja California los directivos destacaron la suspensión de contratos por parte de empresas constructoras tanto en esa entidad como en algunos estados fronterizos de EU.

Asimismo, para el resto de este 2025 y el próximo año, las personas consultadas por el Banxico refirieron que la incertidumbre en la política comercial de Estados Unidos, incluyendo las amenazas y aplicaciones de aranceles en acero, aluminio y otros insumos; así como el impacto directo en las manufacturas y exportaciones del acuerdo comercial, serán decisivos en la tendencia de crecimiento de los estados del norte.

Sin embargo, aunque la mayoría de las preocupaciones se centró en el tema comercial, el documento sostiene que existen otros factores que intranquilizan en esta zona del país, como la inseguridad pública, la cual ha afectado la logística y ha limitado la operación en turnos nocturnos, lo que al final, también impacta en los costos de operación de las empresas.