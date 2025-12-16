Cepal recorta previsión del PIB de México a 0.4% en 2025 por caída del consumo y la inversión

El organismo regional recortó a 0.4% la previsión del PIB de México para 2025, aunque mantuvo su proyección de 1.3% para 2026.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México al cierre de 2025 se ubicará en 0.4 por ciento, cifra inferior al 0.6 por ciento estimado en octubre pasado, debido a la caída de la inversión, el consumo privado y la incertidumbre por la política arancelaria de Estados Unidos, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

No obstante, el organismo mantuvo en 1.3 por ciento su proyección de crecimiento para 2026.

Para el 2025, estimamos que el PIB de México va a cerrar el año con 0.4 de crecimiento, frente al 1.4 del año pasado, y esta desaceleración se debe principalmente a la pronunciada caída del consumo y de la inversión. La incertidumbre en torno a las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos ha impactado negativamente los anuncios y la materialización de inversiones José Manuel Salazar-Xirinach, secretario ejecutivo de la Cepal



A pesar del ajuste a la baja, el organismo regional destacó que para el cuarto trimestre del año se espera una reversión de la desaceleración observada en el primer trimestre, “y que se tradujo en una contracción en el tercero”.

La Cepal atribuyó el menor crecimiento económico de México en 2025 a la caída del consumo, la inversión y la incertidumbre comercial con Estados Unidos.

La Cepal subrayó que el crecimiento económico de México en 2025 estuvo impulsado principalmente por el sector externo, mientras que el consumo privado perdió relevancia, lo que afectó el desempeño general de la economía. Este comportamiento, señaló, refleja una merma en los ingresos reales y una reducción en los flujos de remesas.

De enero a septiembre, el consumo privado creció apenas 0.1 por ciento a tasa anual, influido por un aumento del desempleo, menores ingresos y una caída de 5.1 por ciento en las remesas. En el mismo periodo, la inversión fija bruta descendió en promedio 7.3 por ciento, luego de haber crecido 6.0 por ciento en 2024, debido a una contracción de 32 por ciento de la inversión pública y a un debilitamiento de las inversiones en las cadenas de suministro.

En contraste, “a octubre de este año, las exportaciones habían aumentado 6.6 por ciento, con lo cual siguen siendo el principal motor de crecimiento de la economía mexicana”, indicó Salazar-Xirinach.

Asimismo, destacó que la agricultura fue otro de los impulsores del crecimiento económico en 2025, ya sea por una recuperación tras choques previos o por mejores condiciones climáticas. En el sector servicios, se observó un dinamismo favorable, en particular en las actividades financieras, el transporte, las comunicaciones y el turismo.

Para 2026, la Cepal prevé un repunte del crecimiento a 1.3 por ciento, apoyado por una mejora del entorno económico mundial, una mayor certidumbre comercial y la expectativa de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) haya sido ratificado al cierre del año, aunque aclaró que el desempeño dependerá del resultado de las negociaciones.

Además, el turismo impulsado por el Mundial de Futbol beneficiará a la economía nacional, ya que México, como país sede, recibirá más visitantes y mayores ingresos de divisas, lo que contribuirá a un mayor crecimiento económico, concluyó el secretario ejecutivo del organismo.

