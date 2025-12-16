CNBV revoca licencia de Vector Casa de Bolsa tras señalamientos de EU

La CNBV formalizó la revocación de la licencia de Vector Casa de Bolsa tras la solicitud voluntaria de la institución financiera.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización para operar de Vector Casa de Bolsa luego de que la propia firma solicitara de manera voluntaria el retiro de su licencia, en un proceso que se concretó meses después de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la solicitud fue presentada el 1 de diciembre de 2025 y se resolvió conforme al artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores.

Vector transfirió sus cuentas y activos a Finamex como parte de un proceso para garantizar la continuidad de las inversiones de sus clientes. ı Foto: Cuartoscuro

Desde el punto de vista legal, financiero y operativo, las autoridades consideraron procedente avanzar con la revocación, la cual fue aprobada de forma unánime por la Junta de Gobierno de la CNBV, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A propósito de este proceso, Hacienda también retiró la autorización a Vector Fondos para operar como sociedad operadora de fondos de inversión.

Asimismo, la institución deberá entregar al regulador bancario copia del instrumento público que formalice la revocación y la designación de Gerardo Maldonado García como liquidador.

El caso de Vector se suma a los de Intercam y CIBanco, instituciones que también enfrentaron procesos de reorganización y cierre de operaciones. ı Foto: Diego Aguilar›La Razón

El caso de Vector se remonta al 25 de junio pasado, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, señaló a la firma como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, en relación con el tráfico de opioides procedentes de China.

Además, la acusó de presuntamente haber facilitado operaciones financieras a favor de organizaciones criminales mexicanas, como los cárteles de Sinaloa y del Golfo, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

Tras estos señalamientos, la CNBV intervino temporalmente a Vector, así como a Intercam y CIBanco, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, las tres instituciones enfrentaron salidas de recursos y pérdida de clientes, lo que debilitó su posición dentro del sistema financiero mexicano.

Por otro lado, Vector acordó el 1 de octubre la transferencia de sus cuentas y activos a Finamex Casa de Bolsa, como parte de una estrategia para proteger los intereses de sus clientes.

La operación se concretó semanas después y permitió que los promotores de la firma continuaran atendiendo a los inversionistas desde la nueva institución.

En el mismo contexto, Intercam vendió la mayor parte de su operación a Kapital Bank, mientras que CIBanco transfirió distintos segmentos de su negocio a Multiva, Bancoppel y otras instituciones, además de solicitar la revocación de su licencia en octubre, proceso que actualmente sigue su curso de liquidación, según medios nacionales.

