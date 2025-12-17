Sener da a conocer resultados de Convocatoria para atención prioritaria a permisos de generación e interconexión eléctrica

Ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su participación en la Conferencia Mañanera, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar dio a conocer los resultados de la Convocatoria para la atención prioritaria a permisos de generación e interconexión eléctrica, emitida el pasado 17 de octubre, cuya respuesta por parte del sector privado, dijo, fue altamente positiva.

Son 20 proyectos aprobados -15 fotovoltaicos, con una capacidad de 2,471 megawatts (MW) y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW- que contribuirán con un total de capacidad adicional de generación eléctrica de 3,320 MW fortaleciendo así al Sistema Eléctrico Nacional. Las obras, que representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares, equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos, se desarrollarán en 11 estados del país y comenzarán de manera inmediata, al contar ya con los terrenos y permisos necesarios. Los proyectos, alineados con la planeación vinculante, contribuirán a fortalecer de forma ordenada, la seguridad y la soberanía energética nacional, bajo la conducción del Estado. Luz Elena González detalló que representan el 56% de la capacidad total ofertada en este primer ejercicio. Precisó que, en conjunto, el 19% de estos proyectos entrará en operación en el año 2027, el 78% en 2028, y un 3% en el 2029, para alcanzar el 100%.

Luego de referir que se llevarán a cabo en Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro, indicó que hoy mismo se someterán ante el Comité de aprobación de la Comisión Nacional de Energía. La secretaria de Energía informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizará una segunda Convocatoria a finales de enero, bajo la convicción de que “es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país, con las posibilidades de inversión privada donde todos ganemos: la justicia energética, la transición energética, el derecho legítimo de los privados a invertir y las necesidades de inversión que necesita nuestro país”.

