‘La energía debe ser una herramienta del desarrollo’ afirma Luz Elena González.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, encabezó la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal y Empresas Públicas del Estado, donde destacó el trabajo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) al promover que cada institución reduzca y optimice su consumo de electricidad, combustibles, gas e insumos energéticos.

En el auditorio de la Secretaría de Energía (SENER), y acompañada por la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; así como por los directores generales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y de la Conuee, Israel Jáuregui Nares, la secretaria Luz Elena reconoció a las instituciones galardonadas las cuales, durante2024, lograron mejoras sustantivas en su desempeño energético.

Precisó que los esfuerzos y resultados están alineados al nuevo modelo energético que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un modelo que recupera la rectoría del Estado y reorganiza las prioridades bajo una lógica de justicia, bienestar y desarrollo sustentable. Dentro de este modelo, la eficiencia energética ocupa un lugar primordial, aseguró.

Detalló que en esta edición de los reconocimientos participaron más de 200 dependencias y entidades públicas, se evaluaron más de dos mil inmuebles, cerca de mil 800 flotas vehiculares y todas las instalaciones industriales estratégicas del Estado mexicano.

Reconoció el esfuerzo realizado por la Conuee al acompañar el proceso de eficiencia energética con las instituciones públicas y cómo ha ampliado su alcance a nivel nacional, diversificándose hacia una amplia variedad de instalaciones y activos, desde hospitales, flotas vehiculares y edificios administrativos hasta complejos industriales.

La secretaria González Escobar afirmó que la presidenta ha sido muy clara al señalar que “la energía debe ser una herramienta para el bienestar y base del desarrollo, debe ser incluyente y un insumo fundamental para fortalecer la justicia y el interés público”, por lo cual la Administración Pública Federal puede y debe ser un referente de responsabilidad, rigor técnico y, especialmente, de compromiso con la ciudadanía y con el desarrollo del país.

Entre los reconocimientos otorgados, destaca el distintivo a la Refinería Salina Cruz, como la instalación industrial de Pemex con la mayor calificación en la implementación de su Sistema de Gestión de la Energía en 2024, con un ahorro de energía del 71 por ciento de su potencial detectado para ese año, y la Central Ciclo Combinado Centro, de la CFE, como la instalación industrial con la mayor calificación en la evaluación de eficiencia energética.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que actualmente este instituto opera un Comité y 61 subcomités dedicados al ahorro de energía, sustitución de luminarias, equipo electromecánico obsoleto, promoción de buenas prácticas y la impartición de más de 8 mil horas de capacitación.

Resaltó los avances alcanzados por la institución a través de los dos reconocimientos obtenidos, uno para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, de La Paz, Baja California Sur y, otro para el IMSS Querétaro por el mayor ahorro continuo de energía en flota vehicular.

En su intervención, el director general de la Conuee, Israel Jáuregui, destacó que los logros obtenidos reflejan el compromiso de más de 6 mil funcionarias y funcionarios públicos de todo el país, organizados en más de 200 comités internos de eficiencia energética en las dependencias y entidades participantes.

En este sentido, informó que durante 2024 se lograron ahorros de energía estimados en 18.8 GWh de electricidad en inmuebles, 9 millones de litros de combustible para flotas vehiculares, y alrededor de 8 millones de barriles equivalentes de petróleo en instalaciones industriales, contribuyendo al fortalecimiento de la eficiencia energética y de las finanzas públicas.

