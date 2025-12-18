Supera meta de créditos Infonacot con 65 mmdp

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) aseguró que antes de finalizar el año ha otorgado 65 mil millones de pesos en créditos, monto que supera la meta estimada de 2025, y destacó que cuenta con los recursos suficientes para otorgar préstamos a las personas trabajadoras formales en los próximos meses.

“Tenemos una responsabilidad financiera muy positiva, contamos con los recursos suficientes, incluso el pasado mes de octubre llegamos a nuestra meta estimada de este año que fueron 56 mil millones de pesos, ahora ya colocamos 65 mil millones, tenemos los recursos para cerrar el año, como para arrancar el 2026. Los trabajadores pueden estar tranquilos de que si requieren financiamiento Fonacot cuenta con los recursos suficientes”, señaló Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial del Instituto Fonacot, en entrevista con La Razón.

*El Dato: En el primer semestre de 2024, se otorgó el producto “Crédito Mujer Efectivo” a 377 mil 302 mujeres trabajadoras.

El funcionario resaltó que, actualmente, el 65 por ciento de los créditos que se otorgan son para trabajadores que reciben entre uno y dos Salarios Mínimos (SM) al mes, y este tipo de clientes no son contemplados por la banca privada; en ese sentido, para evitar que las personas recurran a “agiotistas, goteros o aplicaciones digitales” que cobran intereses elevados, se busca que tengan acceso a un préstamo con una tasa competitiva y fácil de cubrir.

“A nosotros nos preocupa mucho que el trabajador acceda a créditos caros que parecen fáciles, cuando nosotros también somos muy fáciles de otorgar y con la mejor tasa del mercado… Los trabajadores pueden estar tranquilos de que siempre se van a atender sus necesidades crediticias”, agregó.

Gazca Herrera sostuvo que el crédito que otorga el Infonacot tiene un Costo Anual Total (CAT) promedio de 25.5 por ciento, aunque, en algunos casos en específico la tasa puede variar desde el 17 por ciento a un poco más del 25 por ciento; no obstante, la banca privada regulada ofrece préstamos con un CAT que duplica el del organismo gubernamental.

4 mil 450.9 mdp se colocaron en créditos en abril de 2024

El requisito inicial para que una persona trabajadora acceda a un crédito de nómina, es que al menos tenga seis meses de antigüedad en su trabajo, sea mayor de edad y que su empresa se encuentre afiliada al organismo. El trabajador puede tramitar una cita a través del portal digital del Infonacot en las más de 100 sucursales que hay en todo el territorio nacional.

Asimismo, tendrá que acudir el día y a la hora programada con cuatro documentos indispensables, comprobante de ingresos o recibo de nómina, una identificación oficial, un comprobante de domicilio y un estado de cuenta a su nombre, el trámite no tiene una duración mayor a 20 minutos, y en caso de aprobarse el préstamo, ese mismo día la persona trabajadora lo recibe en su cuenta bancaria.

El directivo destacó que el Infonacot basa el otorgamiento de préstamos en la equidad de género, ya que aún hay lugares en donde la carga de trabajo que realizan mujeres y hombres es similar, pero los salarios son desiguales, y en ese tenor, los créditos que otorgan a mujeres trabajadoras son más altos y con un menor pago de intereses.

“Tenemos diferencias entre el costo del crédito entre hombres y mujeres, es más barato el crédito para la mujer. Tenemos un concepto de equidad de género. Entonces, la mujer recibe más crédito y paga menos, un poco menos, dos puntos porcentuales menos que el resto del crédito”, puntualizó.