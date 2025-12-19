¿Qué pasará con VivaAerobus y Volaris tras la fusión bajo el ‘Grupo Mexicano de Aerolíneas’?

Esto pasará con Volaris y VivaAerobus tras la fusión.

Una gran noticia se apoderó de los titulares esta semana: la fusión entre VivaAerobus y Volaris, dos aerolíneas mexicanas de bajo costo, en el llamado “Grupo Mexicano de Aerolíneas”. La unión fue celebrada por la apertura de sus oportunidades, pero al mismo tiempo generó dudas sobre: ¿qué pasará con dos de las aerolíneas más populares del país?

Ya sea por viajes de descanso o negocios, Volaris y VivaAerobus son dos de las opciones más populares entre los turistas mexicanos, debido a su amplio catálogo de vuelos nacionales e internacionales, así como opciones para todos los presupuestos.

Aspecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro (Archivo).

Entonces, con el anuncio de la fusión bajo el “Grupo Mexicano de Aerolíneas”, ¿qué pasará con Volaris y VivaAerobús? ¿Se terminaron nuestras aerolíneas de “bajo costo”? ¿Habrá una nueva opción? ¿Cambiarán los vuelos en el país? Esto sabemos.

Esto pasará con VivaAerobús y Volaris tras la fusión bajo el Grupo Mexicano de Aerolíneas

El jueves 18 de diciembre, medios especializados informaron que Volaris y VivaAerobus anunciaron un acuerdo para fusionarse en un nuevo “Grupo Mexicano de Aerolíneas” mediante una sociedad controladora compartida.

Avión de Volaris, en fotografía de archivo. ı Foto: Wikimedia

Es decir, ambas aerolíneas reunirán esfuerzos para hacer frente a la competencia, a la vez que mantienen sus principales marcas y operaciones independientes.

Así, la fusión entre VivaAerobus y Volaris busca:

Generar economías de escala

Reducir costos operativos

Expandir la conectividad con más vuelos punto a punto a precios bajos en México y rutas internacionales

Lo anterior mediante:

La suma de una flota de 211 aviones Airbus

Impulso a la inversión y el empleo (de 55 a 60 por avión nuevo)

Optimización de flota y cadena de suministro

Avión de VivaAerobús, en fotografía de archivo. ı Foto: Wikimedia

Todo mientras cada grupo, Volaris y VivaAerobus mantiene el 50 por ciento de su participación, así como sus respectivas marcas, certificados de operación independientes y rutas actuales.

Por lo anterior, la respuesta es: no, no “desaparecerán” Volaris ni VivaAerobus, ni habrá alguna afectación al servicio que ya brindan estas aerolíneas.

Sin embargo, esta transacción solamente ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, y está sujeta a autorizaciones regulatorias en México y otros países, con un cierre previsto para 2026.

