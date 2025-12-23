Prevén repunte en derrama por fiestas de fin año

Personas comprando piñatas en un negocio en el centro de Xochimilco, durante este diciembre.

LAS FIESTAS DECEMBRINAS podrían dejar una derrama económica a nivel nacional de 608 mil millones de pesos y sólo en la Ciudad de México de 114 mil 889 millones de pesos, destacaron la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

La derrama a nivel nacional será 8.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2024 y se prevé que más de 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo sean beneficiadas; mientras, la que se podría originar en la Ciudad de México será 3.5 por ciento más a tasa anual, impulsada por un mayor consumo de bienes y servicios y por un alza de los visitantes y turistas extranjeros a la capital mexicana.

El Tip: La Canaco CDMX invitó a la población capitalina a realizar sus compras navideñas en establecimientos formales, para garantizar la calidad de productos y servicios.

“Las fiestas decembrinas son un motor de confianza y recuperación para la economía nacional, con más de 114 mil millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios”, señaló Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, a través de un comunicado.

El representante empresarial capitalino sostuvo que en esta temporada de fin de año se impulsará el consumo de bienes y servicios, y habrá un repunte en las ventas del comercio minorista, en servicios de restaurantes y un aumento en los cuartos ocupados del sector hotelero.

mil 036 Pesos promedia la compra de regalo por persona

El organismo empresarial destacó que en promedio las familias mexicanas destinarán 6 mil 207 pesos para la celebración de Navidad y para la compra de regalos será un gasto que va entre los 518 y mil 554 pesos mexicanos por persona, mientras que una familia podría llegar a gastar hasta 4 mil 144 pesos.

“La Canaco CDMX considera que esta época se perfila como un periodo de bonanza económica, gracias a las compras de regalos, entre ellos: electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores, además de viajes”, añadió.