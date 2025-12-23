8.4% más que en 2024

Prevén repunte en derrama por fiestas de fin año

El organismo empresarial destacó que en promedio las familias mexicanas destinarán 6 mil 207 pesos para la celebración de Navidad y para la compra de regalos será un gasto que va entre los 518 y mil 554 pesos mexicanos por persona, mientras que una familia podría llegar a gastar hasta 4 mil 144 pesos

Personas comprando piñatas en un negocio en el centro de Xochimilco, durante este diciembre. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

LAS FIESTAS DECEMBRINAS podrían dejar una derrama económica a nivel nacional de 608 mil millones de pesos y sólo en la Ciudad de México de 114 mil 889 millones de pesos, destacaron la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

La derrama a nivel nacional será 8.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2024 y se prevé que más de 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo sean beneficiadas; mientras, la que se podría originar en la Ciudad de México será 3.5 por ciento más a tasa anual, impulsada por un mayor consumo de bienes y servicios y por un alza de los visitantes y turistas extranjeros a la capital mexicana.

  • El Tip: La Canaco CDMX invitó a la población capitalina a realizar sus compras navideñas en establecimientos formales, para garantizar la calidad de productos y servicios.

“Las fiestas decembrinas son un motor de confianza y recuperación para la economía nacional, con más de 114 mil millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios”, señaló Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, a través de un comunicado.

El representante empresarial capitalino sostuvo que en esta temporada de fin de año se impulsará el consumo de bienes y servicios, y habrá un repunte en las ventas del comercio minorista, en servicios de restaurantes y un aumento en los cuartos ocupados del sector hotelero.

  • mil 036 Pesos promedia la compra de regalo por persona

El organismo empresarial destacó que en promedio las familias mexicanas destinarán 6 mil 207 pesos para la celebración de Navidad y para la compra de regalos será un gasto que va entre los 518 y mil 554 pesos mexicanos por persona, mientras que una familia podría llegar a gastar hasta 4 mil 144 pesos.

“La Canaco CDMX considera que esta época se perfila como un periodo de bonanza económica, gracias a las compras de regalos, entre ellos: electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores, además de viajes”, añadió.

