Inflación cede en la 1.ª quincena de diciembre

En la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.17 por ciento respecto a la segunda quincena de noviembre, lo que significó una desaceleración en la inflación general anual, al ubicarse en 3.72 por ciento, por debajo del 3.80 por ciento que registró el índice en la segunda quincena del mes anterior.

Con este resultado, la inflación general anual hiló 11 quincenas por debajo del 4.0 por ciento. Al interior, tanto la inflación no subyacente como la inflación subyacente se desaceleraron.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta desaceleración se explicó, entre otras cosas, por una baja de 0.30 por ciento a tasa quincenal en el índice no subyacente; es decir, el que contempla los precios más volátiles, mientras que el índice subyacente registró un repunte de 0.31 por ciento a tasa quincenal; a su interior los precios de las mercancías subieron 0.13 por ciento y los servicios lo hicieron en 0.47 por ciento.

La variación quincenal de la inflación en el periodo de referencia fue el nivel más bajo registrado, al menos desde 2021, cuando incrementó en 0.10 por ciento; en tanto, en su comparación quincenal, el incremento de 0.17 por ciento es el segundo al hilo de desaceleración.

EL DATO: LA INFLACIÓN en frutas y verduras cayó 5.66 por ciento, su treceava quincena de contracción; los energéticos mantuvieron segunda quincena al alza en 2.14 por ciento.

“Esta desaceleración fue consecuencia de la caída quincenal de 0.30 por ciento de la inflación no subyacente. Al comparar con periodos iguales, es la primera contracción de este componente desde el 2022 y es la más profunda desde el 2021”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

De manera detallada, la inflación de productos agropecuarios se contrajo 0.93 por ciento quincenal, registrando su primera caída desde 2021, si se compara con periodos iguales. Al respecto, Siller refiere que este rubro no suele caer en la primera quincena de diciembre, lo que sugiere que estas presiones a la baja no son por un efecto estacional.

A tasa quincenal, la inflación de frutas y verduras cayó 1.54 por ciento, su mayor descenso para un periodo igual desde el 2021, mientras que la inflación de productos pecuarios se contrajo 0.52 por ciento, su mayor caída en registro para un periodo igual.

Por su parte, la inflación de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se ubicó en 0.21 por ciento quincenal. Al interior, los energéticos registraron una inflación quincenal de 0.20 por ciento, la más alta para un periodo igual desde el año 2020.

Por el contrario, la inflación subyacente se ubicó en 0.31 por ciento, su segunda quincena seguida de aceleración. Sin embargo, al comparar con periodos iguales, es la inflación más baja desde el 2015. “La aceleración quincenal provino del componente de servicios, que suele repuntar en la primera quincena de diciembre de cada año, registrando una inflación de 0.47 por ciento”.

Banco Base refirió que a grandes rasgos, la menor inflación general obedece a la baja en la inflación no subyacente, ubicada en 1.71 por ciento anual.

“La inflación subyacente se mantiene alta, hilando 14 quincenas por encima del 4.0 por ciento y al ser la que determina la inflación en el mediano y largo plazo, representa un riesgo de repunte sobre la inflación general”, destacó.

Con todas estas consideraciones, el análisis de Banco Base refiere que es muy probable que la inflación general se ubique por encima del 4.0 por ciento en los primeros meses del 2026.