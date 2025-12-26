Jesús Antonio Esteva Medina supervisa obras de infraestructura en Veracruz

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó las obras de modernización del puente Antonio Dovalí Jaime, ubicado en Minatitlán, Veracruz, con 40 años de antigüedad, y cuyos trabajos tienen el objetivo de garantizar la seguridad de la estructura y prolongar su vida útil.

Las obras de rehabilitación han generado 750 empleos y llevan un avance del 90 por ciento en una primera etapa con la sustitución de seis tirantes; beneficiarán a habitantes de Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque.

Se trata del primer puente atirantado construido en México, cruza el río Coatzacoalcos y tiene una longitud total de mil 170 metros con 14 claros.

Los trabajos de mantenimiento de la estructura consisten en la sustitución de sus 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad; además, se implementa un sistema de monitoreo para la detección de alertas y el seguimiento del comportamiento estructural.

Esteva Medina, también supervisó la obra del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, que tiene un avance de 51 por ciento y beneficiará a 780 mil 441 habitantes de la región, particularmente de los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río.

Actualmente, se lleva a cabo la construcción del colector pluvial, se trabaja en losas, diafragmas, trabes y pilotes en los cuerpos A y B; además del montaje de 78 trabes de un total de 132 y la conformación de la base hidráulica en la troncal del cuerpo B.

El puente impulsará la economía de la zona, agilizará la movilidad en su conexión con otras vialidades y generará ahorros de 25 minutos para los usuarios en sus recorridos; durante su construcción de 1.9 kilómetros, se crearán 16 mil 318 empleos, 13 mil 264 directos y 13 mil 54 indirectos.

Los trabajos se efectúan con una inversión total de 788 millones de pesos, de los cuales durante 2025 se emplearon 312 millones de pesos.

El Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz forma parte de la Carretera Federal MEX-140 y conectará con los corredores carreteros No. 5 denominado Veracruz-Monterrey con Ramal a Matamoros y el No. 13 Acapulco-Veracruz.

¡Con el distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz reduciremos los tiempos de traslado! 👷



El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina junto con el director general del @SICT_Veracruz, Luis Antonio Posada y su equipo de trabajo,… pic.twitter.com/lD3uGk8MN2 — SICT México (@SICTmx) December 26, 2025

Cabe destacar que, en 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte brindó atención a 135 puentes con una inversión de 2 mil 105 millones de pesos.

Las obras de mantenimiento se realizaron en 10 kilómetros de longitud y generaron 5 mil 473 empleos.

Destacaron los trabajos de reconstrucción de 68 puentes del estado de Guerrero que resultaron afectados por los huracanes John y Otis, con una inversión que asciende a mil 682 millones de pesos.

En estas labores se intervinieron 4.6 kilómetros de longitud y se generaron 639 empleos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR