México, ganador en la turbulencia de tarifas arancelarias

Contrario a lo que se esperaría, los mercados y los principales índices del país, en general, registran resultados positivos, incluso en un contexto de altos aranceles, los cuales han afectado los envíos de mercancías nacionales. Según un análisis realizado por The Wall Street Journal el inesperado ganador del aumento de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump es México, debido a que las exportaciones mexicanas hacia Washington crecieron este año.

El incremento en las ventas hacia Estados Unidos ocurrió porque la tasa arancelaria final que negoció el Gobierno mexicano terminó siendo más baja que la de otros países, por lo que esa disparidad ayudó a que las exportaciones mexicanas pudieran llenar el vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos.

El Dato: Los principales aranceles que enfrenta México es de 25% sobre contenido no estadounidense de vehículos y hasta 50% sobre aluminio y acero.

Durante este año Estados Unidos impuso diversos gravámenes para otras naciones; en el caso de México, las tarifas elevadas a vehículos, acero y aluminio, con destino hacia esa nación significaron una caída, con datos de septiembre, de las importaciones de vehículos, las cuales cayeron 8.26 por ciento; hierro y acero, 20.07 por ciento; y artículos de hierro y acero, 16.49 por ciento.

Mientras que las importaciones, que aumentaron su participación fueron reactores nucleares con 40.37 por ciento; máquinas, aparatos y material eléctrico, 3.44 por ciento; perlas naturales o cultivadas, 36.99 por ciento; así como el incremento en equipo de cómputo, 83.39 por ciento en su comparación anual, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

Es importante recordar que hoy en día, el 85 por ciento de las exportaciones totales permanece libre de aranceles, ya que es el comercio que se cobija debajo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Tip: La apreciación anual de la moneda mexicana es la mayor desde que el tipo de cambio cotiza en un régimen de libre flotación en 1994

Lo anterior toma mayor relevancia si se considera que en marzo pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de México para el cierre de este año sufriría una contracción de 1.3 por ciento, “en la suposición de que los aranceles bilaterales entre Canadá y EU y entre México y EU se incrementarán en 25 puntos porcentuales adicionales en casi todas las importaciones de mercancías a partir de abril”.

No obstante, en la primera semana de diciembre su estimación cambió a un crecimiento de 0.7 por ciento, debido al T-MEC, el cual, aseguró fue un “escudo” que redujo las restricciones comerciales y la incertidumbre que se posicionó en el país, tras la política estadounidense, ya que, al inicio del año, 50 por ciento de lo que se exportaba pasaba a través del acuerdo, ahora es más del 80 por ciento.

A esta proyección, se sumaron algunas más que si bien ven una desaceleración de la economía nacional, las previsiones son de crecimiento y no de contracciones, acompañando así los recientes resultados en los mercados bursátiles, así como la fortaleza en el tipo de cambio.

85% de las exportaciones totales permanecen libres de aranceles

Por ejemplo, los activos financieros mexicanos cierran el 2025 como un año fuerte, en específico las acciones y también la apreciación del peso, luego de que los análisis señalaron que tras la llegada del proteccionismo estadounidense los mercados mexicanos sufrirían afectaciones considerables.

De acuerdo con Yahoo! Finance, el ETF iShares México creció más del 50 por ciento en lo que va del año, y consideró que ha sido su mejor periodo desde 1999, e incluso superó a los índices de referencia estadounidenses, ya que, el ETF Vanguard S&P 500 sólo ha ganado 17 por ciento o el Invesco QQQ Trust, ha registrado un avance de 21 por ciento, en el mismo lapso.

Asimismo, el viernes pasado el IPC de la BMV cerró la jornada con una ganancia de 2.61 por ciento, y logró un nuevo máximo histórico de 65 mil 882.59 puntos.

Siller Pagaza sostuvo que el aumento en la BMV también generó ganancias para algunas emisoras como Industrias Peñoles que tuvo un incremento de 12.57 por ciento; Alsea, 5.94 por ciento; Grupo México, 5.26 por ciento; Qualitas, 3.83 por ciento; Grupo Aeroportuario del Centro, 3.53 por ciento y Grupo Carso con 3.03 por ciento.

Además, con el último recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) que la ubicó en 7.0 por ciento y que sólo en 2025 fue una reducción de 300 puntos base, dio pie a reducir la incertidumbre comercial, pero también generó que hubiera mayor liquidez en la economía nacional y que los inversionistas consideraran los activos financieros mexicanos.

Por su parte, el peso mexicano cerró la jornada pasada con una apreciación de 0.85 por ciento o 15.3 centavos para cotizar en 17.89 pesos por dólar, con un mínimo de 17.8816 y un máximo de 18.0337 pesos por divisa estadounidense, “nuevo mínimo en el año y no visto desde el 19 de julio del 2024”; además, se prevé que continúe apreciándose hasta los 17.65 pesos por dólar durante el primer trimestre de 2026. “El tipo de cambio se mantiene estable debido a que el mercado sigue especulando que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés en 2026, mientras que, en México, el banco central podría ser más cauteloso y hacer una pausa en el ciclo de recortes de la tasa de interés al comienzo del año”, agregó Siller.