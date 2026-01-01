¿Cuál es el horario de venta de Liverpool hoy 1 de enero?

Luego de las fiestas por Año Nuevo muchas personas deciden iniciar el año en una plaza comercial para poder adquirir algún regalo pendiente, o incluso para realizar compras para el Día de Reyes.

Debido a que muchas personas cuentan con el 1 de enero libre, ya que es un día de asueto, deciden acudir a una plaza comercial para poder realizar compras o pasar el tiempo.

En estos días se encuentra disponible la Gran Barata de Liverpool, y cuenta con descuentos de hasta 30 por ciento en juguetes y hasta 40 por ciento en varios departamentos, con opciones de pago de hasta 9 Meses Sin Intereses (MSI)

Gran Barata Liverpool Invierno 2025 ı Foto: Especial

¿Cuán es el horario de Liverpool hoy 1 de enero?

Este 1 de enero algunas de las sucursales de Liverpool se encuentran cerradas debido al día de asueto oficial, sin embargo, en algunos lugares las tiendas estarán abiertas en distintos horarios.

Las tiendas abiertas en un horario de 12:00 a 20:00 horas son las siguintes:

Liverpool Acapulco Galerías

Liverpool Acapulco La Isla

Liverpool Cuernavaca

Liverpool Cuautla

Liverpool Express Zihuatanejo

Las tiendas abiertas en un horario de 13:00 a 20:00 horas son las siguintes:

Liverpool Puerto Vallarta

Liverpool Express Bahía de Banderas

Liverpool Express Manzanillo

Liverpool Express Huatulco

Liverpool Mazatlán Marina

Liverpool Express Los Cabos

Las tiendas abiertas en un horario de 13:00 a 21:00 horas son las siguintes:

Liverpool Cancún

Liverpool Playa del Carmen

Liverpool Express Tulum

Liverpool Express Cozumel

Horario de venta de Liverpool hoy 1 de enero ı Foto: Liverpool

En la lista de las sucursales de Liverpool que se encuentran abiertas este 1 de enero no se encuentran las tiendas de la CDMX, sin embargo, puedes realizar compras por medio de su aplicación móvil.

Las personas que realicen su primer compra por medio de Liverpool pocket pueden obtener un 5 por ciento de descuento adicional utilizando el código POCKETMENOS5 al pagar.

Durante la Gran Barata, además de tener descuentos en sus distintos departamentos, Liverpool cuenta con hasta 60 por ciento de descuento en viajes, y hasta 18 MSI.

Descuentos de la Gran Barata Liverpool ı Foto: Especial

¿Cuándo son las Ventas Nocturnas de Liverpool?

La tienda Liverpool cuenta con cuatro Ventas Nocturnas anuales, y debido a las fechas en las que se realizan, estas pueden ser aprovechadas para adquirir regalos para distintas celebraciones.

Estas son las fechas de las Ventas Nocturnas de Liverpool 2026:

Mayo, durante el primer fin de semana del 1 al 3. Junio, durante el segundo fin de semana, del 12 al 14 Octubre, por su celebración de aniversario, del 2 al 4 Diciembre, por temporada de festividades, del 4 al 6

