Barril de petróleo baja por abundante oferta y pese a agitación política en Venezuela

Los precios del petróleo cayeron en las primeras operaciones asiáticas del lunes debido a la abundante oferta, y a pesar de las consecuencias que pudiera traer la agitación política en Venezuela, miembro de la OPEP.

Los futuros del crudo Brent caían 34 centavos a 60.41 dólares el barril a las 23:08 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 41 centavos a 56.91 dólares.

Estados Unidos capturó el sábado en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y Donald Trump dijo que Washington tomaría el control de la nación petrolera.

Plataforma petrolera en imagen de archivo ı Foto: larazondemexico

El ataque de Estados Unidos a Venezuela para deponer a Maduro no infligió ningún daño a la producción de petróleo del país y la industria de refinación, dijeron el fin de semana dos fuentes con conocimiento de las operaciones de PDVSA.

La OPEP+ celebró su reunión mensual el domingo y decidió mantener la producción. La oferta de petróleo en los mercados globales es abundante, por lo que cualquier interrupción de las exportaciones venezolanas tendría un impacto inmediato mínimo en los precios, de acuerdo a analistas.

La industria petrolera de Venezuela está en mal estado tras años de abandono y sanciones internacionales, por lo que podrían pasar años y requerirse grandes inversiones antes de que la producción pueda aumentar drásticamente. Sin embargo, algunos analistas son optimistas de que Venezuela podría duplicar o triplicar su producción actual de aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo al día para volver a niveles históricos con relativa rapidez.

“Aunque muchos informan que la infraestructura petrolera venezolana salió ilesa de las acciones militares estadounidenses, ha estado decayendo durante muchos años y tomará tiempo reconstruirla”, declaró Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy.

Petróleo ı Foto: larazondemexico

