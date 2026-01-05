Empresas energéticas impulsan ganancias de Wall Street

Los principales índices de Wall Street subían durante este lunes, en una sesión en la que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico por el alza de las acciones financieras, mientras que las empresas de energía repuntaban tras un ataque militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Antes del mediodía, el Promedio Industrial Dow Jones subía 741.69 puntos, o un 1.53 por ciento, a 49 mil 124.08 unidades; el índice S&P 500 ganaba 56.92 puntos, o un 0.85 por ciento, a 6 mil 916.68 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 211.17 puntos, o un 0.91 por ciento, a 23 mil 448 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo, un día después de la captura de Maduro, que un segundo ataque era posible si los miembros restantes de la administración no cooperan con sus esfuerzos para “arreglar” al país.

Los inversores apuestan a que la acción contra el liderazgo de Venezuela permitirá a las empresas estadounidenses acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump precisó que el embargo estadounidense sobre el crudo venezolano sigue vigente.

El índice energético del S&P ganaba un 1.3 por ciento, con los pesos pesados Exxon Mobil y Chevron subiendo un 1.0 por ciento y un 4.0 por ciento, respectivamente.

Los valores relacionados con la defensa también avanzan tras la acción militar de Washington. Lockheed Martin subía un 2.5 por ciento y General Dynamics, un 2.8 por ciento. El índice más amplio aeroespacial y de defensa SPLRCAERO mejoraba un 1.2 por ciento y alcanzó un máximo histórico.

Goldman Sachs trepaba un 4.75 por ciento a un máximo histórico, mientras que JPMorgan Chase y American Express sumaban un 3.0 por ciento y un 2.6 por ciento, respectivamente. Estos valores ayudaron a impulsar al Dow hasta un máximo histórico.

Los principales índices de Wall Street cerraron la semana anterior con pérdidas, ya que los inversores vendieron en su mayor parte valores tecnológicos. No obstante, el sector SPLRCT operaba estable el lunes, con una subida del 0.2 por ciento, mientras que Nvidia ganaba un 0.6 por ciento.

