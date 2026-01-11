Trump dice que podría mantener a Exxon fuera de inversiones en Venezuela

" Se están haciendo los graciosos”, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que podría impedir que Exxon Mobil invierta en Venezuela, después de que el CEO de la petrolera calificara al país sudamericano de “ininvertible”.

En una cita en la Casa Blanca el pasado viernes con otros ejecutivos petroleros, el presidente ejecutivo de Exxon Mobil Corp, Darren Woods, dijo a Trump que Venezuela tendría que cambiar sus leyes antes de que pudiera ser una oportunidad de inversión atractiva.

Sus comentarios fueron considerados un golpe para el objetivo de Trump de convencer a las firmas petroleras estadounidenses de gastar miles de millones de dólares para revitalizar la industria petrolera venezolana .

“No me gustó la respuesta de Exxon”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One en su camino de regreso a Washington. “Probablemente me inclinaré por mantener a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los graciosos”.

“Nos han embargado nuestros activos allí dos veces, así que puede imaginarse que volver a entrar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos respecto a lo que hemos visto históricamente aquí”, dijo Woods a Trump en la Casa Blanca el viernes.

Woods dijo que Exxon necesitaba que se introdujeran protecciones duraderas a la inversión y que también había que reformar la ley de hidrocarburos del país.

“Si nos fijamos en las construcciones y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, es ininvertible”, dijo en ese momento.

