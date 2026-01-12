Invertirá SICT 24.8 mmdp en carreteras en el marco del Plan Michoacán

Trabajos de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México invertirá 24 mil 841 millones de pesos (mdp) en la modernización de 256 kilómetros de carreteras federales en la entidad.

La dependencia informó que continuarán las obras en la carretera Pátzcuaro-Uruapan con una longitud de 50 kilómetros y una inversión de mil 792 mdp; su conclusión está prevista para febrero de 2026.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos en el tramo de 60 kilómetros de Uruapan a Nueva Italia con una inversión de 7 mil 49 mdp; se prevé que las obras terminen en diciembre de este año.

Este domingo el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó el inicio de la modernización de la autopista Lázaro Cárdenas-Nueva Italia con una inversión de 16 mil mdp y la intervención de 146 kilómetros. Esta obra se llevará a cabo en tres etapas en un periodo de ejecución de cuatro años.

Una vez concluidos los trabajos, se beneficiará a los habitantes de los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Nueva Italia, Arteaga y Lázaro Cárdenas.

La dependencia informó que, además, se realizarán labores de conservación entre el 2026 y 2027 en 59 tramos de carreteras federales y estatales con una longitud de 2 mil 748 km y una inversión de 8 mil 186 mdp. Estas obras incluyen Senderos Seguros en beneficio de 44 municipios de la entidad.

También se intervendrán 95 caminos artesanales para un total de 369.5 km con una inversión de 2 mil 297.6 mdp en 39 municipios.

Entre las municipalidades donde se ejecutarán estas obras se encuentran: Álvaro Obregón, Aquila, Charapan, Chavinda, Los Reyes, Peribán, Puruándiro, Queréndaro, Lázaro Cárdenas, Salvador Escalante, Tangancícuaro, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Zacapu y Zitácuaro.

Con estas acciones enmarcadas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa el Gobierno de México, la SICT da atención a las necesidades de la población a fin de mejorar el bienestar social en dicha entidad.

