MiPymes informales aportan 25.4% del PIB

En 2025, hubo 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que operaron en la informalidad y que hasta el tercer trimestre del año pasado contribuyeron con el 25.4 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) de México, situación que debe atenderse con políticas integrales por ser un reto que limita el crecimiento económico y el acceso a la seguridad social, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El Dato: Las Mipymes además son las unidades económicas que más empleos generan; sin embargo, también son las que más expuestas están a choques económicos.

A través del documento “Economía formal e informal”, la confederación dimensionó la importancia de las MiPymes y destacó que “la informalidad sigue siendo un reto estructural que limita el crecimiento, la productividad y el acceso a derechos laborales”.

Destacó que en el país existen 6.1 millones de empresas consideradas MiPymes que equivalen a 99.8 por ciento del total de unidades económicas, pero sólo 2.0 millones de éstas operan en la formalidad y el resto son informales.

Asimismo, subrayó que, hasta el tercer trimestre del año pasado, el PIB fue de 25.4 billones de pesos, y el 52 por ciento fue generado por MiPymes, el resto por las grandes empresas; mientras que la economía informal contribuyó con el 25.4 por ciento, es decir, aportó alrededor de 6.4 billones de pesos.

El Tip: Las microempresas son las que tienen entre cero y 10 trabajadores y concentran la mayoría de empleos generados.

“El dato es contundente: millones de negocios familiares sostienen la actividad cotidiana del país, pero enfrentan barreras para transitar a la formalidad. Por ello, la solución debe ser práctica y gradual, basada en incentivos y simplificación, no en cargas que asfixien a quien emprende. Pensemos en grande por los pequeños; primero los pobres y primero los negocios familiares” indicó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

También, indicó que 59.5 millones de personas tuvieron un empleo, pero sólo el 44.6 por ciento fue formal y 55.4 por ciento informal, y las MiPymes participaron con el 70.7 por ciento de los puestos de trabajo que sí tienen seguridad social, pero también generaron el “96.7 por ciento del empleo informal, lo que confirma su papel como columna vertebral del mercado laboral”.

La Concanaco sostuvo que, del total de MiPymes que actualmente hay, las microempresas representan el 94.3 por ciento, pero el 75 por ciento de éstas son informales, y en ese sentido, propuso que las estrategias para reducir la informalidad deben enfocarse en ese grupo.

“La Confederación planteó que la formalización debe entenderse como un mecanismo de crecimiento y protección del ingreso familiar, y no como una barrera de entrada para quien emprende. Por ello, Concanaco Servytur propone una agenda pro-formalidad con enfoque territorial y por tamaño de negocio”,

señaló.

Sostuvo que la estrategia debe centrarse en la simplificación y digitalización de trámites para que haya una reducción de costos de cumplimiento y de tiempo administrativo; incentivos graduales de incorporación que permitan la formalización, pero sin que se ponga en riesgo la operación ni los empleos.

Que las MiPymes tengan acceso real a créditos, capacitación y herramientas de productividad, de esa forma, habrá competitividad, y que haya “certeza regulatoria y coordinación institucional para evitar duplicidades, inspecciones desarticuladas y cargas administrativas innecesarias”.