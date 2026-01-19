WTTC nombra a Gloria Guevara como su nueva presidenta y CEO

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo del sector privado de la industria turística a nivel global, nombró a Gloria Guevara Manzo como su nueva presidenta y CEO, quien venía desempeñando el cargo de manera interina desde hace algunos meses.

Gloria Guevara, quien fuera presidenta del organismo entre 2017 y 2021, cuenta con más de tres décadas de experiencia en altos niveles del sector público y privado. Con este nombramiento, el WTTC busca fortalecer su relevancia a escala internacional, ampliar los servicios a sus miembros y reforzar su papel como principal organismo de representación del sector privado de viajes y turismo.

En la trayectoria de Guevara Manzo destaca su función como secretaria de Turismo de México, así como asesora especial del ministro de Turismo de Arabia Saudita; asesora especial en asuntos gubernamentales en la escuela de salud pública Harvard TH Chan, y consejera en empresas globales como Amex Global Business Travel, HSBC México, Playa Hotels & Resorts y Palace Company.

“Me siento honrada de regresar al WTTC en un momento clave para el sector. Mi prioridad será impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo; fortalecer un WTTC más representativo a nivel global; profundizar el vínculo con nuestros miembros; y continuar ofreciendo estudios de investigación, representación y servicios de clase mundial para la industria de viajes y turismo” Gloria Guevara, nueva presidenta y CEO de WTTC



Por su parte, Manfredi Lefebvre, presidente del consejo de administración del WTTC comentó que “el liderazgo y la experiencia de Gloria son exactamente lo que el WTTC necesita para esta nueva etapa. Su regreso nos permitirá fortalecer nuestro equipo, ampliar nuestra membresía y reforzar nuestra labor de representación global con una energía renovada”.

El consejo del WTTC agrupa a más de 200 líderes empresariales de la industria a nivel mundial, con presencia en todos los segmentos clave, desde hotelería y aviación hasta cruceros, salud y tecnología.

