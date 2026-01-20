Despido en GM, por retiro de incentivos en EU: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el despido de alrededor de mil 900 trabajadores de General Motors se debió al retiro de incentivos por parte de Estados Unidos a empresas automotrices.

Expuso que esta decisión del gobierno de Trump obedeció a motivos ambientales para ahora importar más vehículos eléctricos, contexto que ahora obliga a las empresas a cambiar sus cadenas de producción.

“A partir de estos incentivos, hay cambios en las cadenas de producción para producir más vehículos eléctricos para exportación de todas estas empresas y General Motors tiene una planta muy importante en México para exportar a los Estados Unidos y para el mercado interno. Entonces, al quitarse estos incentivos del vehículo eléctrico, ellos tienen que cambiar su orientación en la producción, dado que ya no cuentan con estos incentivos en EU para vender los autos eléctricos”, dijo. En ese sentido, sostuvo que la inversión de la empresa que anunció recientemente, se mantendrá.

Mil mdd de inversión anunció la semana pasada GM en México

“De todas maneras, siguen con inversiones y en el caso de Coahuila estamos trabajando ahí con el gobernador para que pueda resolverse varios temas en Coahuila”, dijo.

La firma dio a conocer hace unos días que la decisión obedeció a criterios de eficiencia industrial; es decir, que busca ajustar su operación a un único turno para alinearse con la menor demanda de vehículos eléctricos. “Esta determinación permite sostener la competitividad de la planta”.