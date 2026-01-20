¿Quién es el dueño de LUKoil y cuál es el origen de la empresa?

Grupo Carso informó este lunes que va a adquirir el 100 por ciento del capital de Fieldwood Mexico B.V, que actualmente es propiedad de la empresa LUKoil, que tiene el 50 por ciento de participación en el Área Contractual 4.

Con esta compra la empresa de Carlos Slim no sólo pagará 270 millones de dólares por el 100 por ciento de Fieldwood Mexico B.V, sino que adicional a esto liquidará la deuda de 330 millones de dólares que tiene dicha empresa con LUKoil.

Además, tendrá el 50 por ciento del campo petrolero Ichalkil y Pokoch, ubicado en México, específicamente en aguas someras frente a Campeche, lo que podría otorgarle control operativo total de los yacimientos petroleros a Grupo Carso.

LIKoil es una empresa de origen ruso dedicada a la exploración, producción, refinación y venta de productos derivados del petróleo y gas que cuenta con gran presencia mundial.

LUKoil ı Foto: Especial

¿Quién es el dueño de LUKoil?

Vagit Alekperov es el accionista mayoritario de la empresa petrolera LUKoil, y es conocido como uno de los empresrios más influyentes del mundo, incluso por haber salido a flote incluso cuando se desató la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Vagit Alekperov nació en Bakú, la capital del país soberano la República de Azerbaiyán; de la antigua República Soviética, en 1950, y su padre se dedicó a trabajar dentro del sector petrolero soviético.

En 1972 comenzó a trabajar como operador de producción de petróleo y gas, y creció dentro de la industria debido a su liderazgo nato y su capacidad para tomar decisiones estratégicas.

En 1990 ocupó el cargo de viceministro de Petróleo y Gas de la URSS, por lo que con tan solo 40 años de edad se convirtió en la persona más joven en ocupar dicho puesto y adquirió más experiencia en el rubro.

Vagit Alekperov ı Foto: Especial

Debido a la caída de la Unión Soviética el ahora magnate pudo fundar en 1991 LUKoil, que era una empresa en la que se integrearon todas las fases de la industria petrolera, que van desde la extracción del oro negro hasta su venta.

LUKoil se convirtió en la empresa petrolera independiente más grande de Rusia, lo que llevó a Vagit Alekperov a posiconarse como un empresario exitoso de dicho país, y con el tiempo tabién a nivel mundial.

Tras ocupar el puesto de presidente de LUKoil desde su fundación, en 2022 dejó su puesto, pues contaba con sanciones impuestas por Reino Unido; sin embargo, actualmente es accionista mayoritario de la empresa petrolera rusa.

Se estima que la fortuna de Vagit Alekperov es de 28 mil 700 millones de dólares, por lo que en 2025 se posicionó en el puesto núero 59 de las personas más ricas del mundo, de acuerdo con Forbes.

LUKoil ı Foto: Especial

