Grupo Carso y Pemex analizan viabilidad del proyecto de gas Lakach en el Golfo de México

Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, está revisando la viabilidad del proyecto de gas en aguas profundas Lakach junto con la petrolera estatal Pemex, y realizando nuevos análisis para definir qué hacer con el campo, dijo un directivo de la empresa.

Grupo Carso firmó un acuerdo el año pasado para asociarse con Pemex y desarrollar el campo Lakach, en el Golfo de México, buscando revivir un proyecto que la estatal había abandonado dos veces debido a los altos costos.

“Lo que se está revisando es la viabilidad en cuanto al precio de costo-beneficio, porque el gas no tiene un precio tan relevante como la inversión que se tiene que hacer ahí”, explicó el director de Administración y Finanzas de Grupo Carso, Arturo Spínola, durante una llamada sobre los resultados financieros del tercer trimestre.

“Se están haciendo nuevos análisis para definir qué es lo que se va a hacer en ese campo”, añadió. Reuters reveló en enero que representantes de Slim y de Pemex estaban discutiendo cambios sustanciales al acuerdo para hacer rentable Lakach, en medio de un precio del gas más bajo de lo proyectado inicialmente, de acuerdo con fuentes.

En febrero, Slim calificó el proyecto como “complicado”, debido a la profundidad a la que se encuentra el recurso en el Golfo de México, lo que dificulta su desarrollo.

El yacimiento, situado a unos 90 kilómetros del puerto de Veracruz, contiene alrededor de 900 mil millones de pies cúbicos de gas, según cifras disponibles.

