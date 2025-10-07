Grupo Carso operará en campo Lakach; Pemex le pagará 2 mil 600 mdd

El proyecto de gas natural en el que Carlos Slim invierte mil 200 millones de dólares.

Petróleos Mexicanos (Pemex) pagará 2 mil 650 millones de dólares a Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por un contrato de servicios para desarrollar el campo de gas Lakach, ubicado en aguas profundas del Golfo de México.

De acuerdo con información de la petrolera estatal revisada por el medio de comunicación Bloomberg Línea, el Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) Lakach, firmado con la subsidiaria GSM-Bronco de Grupo Carso, asciende a 48 mil 792 millones de pesos, equivalentes a la cifra antes mencionada.

El proyecto, de acuerdo con información oficial, fue descubierto en 2007, se localiza a 98 kilómetros al sureste del puerto de Veracruz y cuenta con reservas estimadas en 848 mil millones de pies cúbicos de gas natural, equivalentes a 149 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Grupo Carso informó en julio de 2024 a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que su inversión en el yacimiento sería de mil 200 millones de dólares, lo que marcó uno de los mayores compromisos de capital privado en proyectos de aguas profundas en México.

cehr