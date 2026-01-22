IED mundial crece 14% en 2025; se ubica en 1.6 billones de dólares

En 2025, el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel mundial fue de 14 por ciento y se ubicó en 1.6 billones de dólares, una recuperación tras dos años de menor dinamismo; no obstante, el avance fue por mayores flujos en los centros financieros, mientras que la actividad de inversión real fue frágil, señaló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

El organismo destacó que el incremento de 140 mil millones de dólares respecto a 2024, fue originado por mayores flujos “a través de centros financieros globales; es decir, si se descuenta esto, la IED sólo creció 5.0 por ciento, lo que significó que la recuperación de la inversión aún es débil, el crecimiento general sobreestima la recuperación. Las autoridades deberían centrarse en reactivar la inversión real, no sólo los flujos financieros”.

2.0 bajaron los flujos hacia las economías en desarrollo

“El valor de las fusiones y adquisiciones internacionales cayó un 10 por ciento, mientras que la financiación internacional de proyectos descendió por cuarto año consecutivo, con una disminución del 16 por ciento en valor y del 12 por ciento en número de operaciones, hasta niveles no vistos desde 2019”, añadió.

TE RECOMENDAMOS: Contra empresas en México Se registran 70 ciberataques por minuto

Los flujos de IED aumentaron 43 por ciento en las economías desarrolladas y se ubicaron 728 mil millones de dólares, con especial atención en Europa y sus centros financieros; la Unión Europea (UE) aumentó 56 por ciento debido a la recuperación de las economías alemana, francesa e italiana y también por grandes adquisiciones transfronterizas.

Respecto a los flujos de IED en economías en desarrollo, estos cayeron 2.0 por ciento y se ubicaron en 877 mil millones de dólares, y representó el 55 por ciento del total de la IED, “los países de menores ingresos fueron los más afectados, con tres cuartas partes de los países menos adelantados registrando flujos estancados o en descenso”, indicó el organismo.

10% Por ciento cayó el valor de las fusiones y adquisiciones

La UNCTAD señaló que la inversión en centro de datos representó una quinta parte de los proyectos verdes globales del año pasado y con un monto total de 270 mil millones de dólares, “la demanda se vio impulsada por la infraestructura de Inteligencia Artificial y las redes digitales propietarias”.

Asimismo, el valor de los desarrollos de semiconductores aumentó 35 por ciento; sin embargo, el número de proyectos se contrajo 25 por ciento en los sectores que fueron más afectados por las tarifas arancelarias que impuso Estados Unidos y también por el uso “intensivo” de las cadenas de valor globales, en especial, las de textiles, electrónica y maquinaria.

Los países que atrajeron más inversiones para centros de datos son Francia con 69 mil millones de dólares; Estados Unidos, 29 mil millones de dólares; Corea, 21 mil millones de dólares y Brasil con 10 mil millones de dólares; mientras que mercados emergentes como Malasia, India y Tailandia, con 4 mil, siete mil y 9 mil millones de pesos, respectivamente.

“Si bien estas inversiones elevan las cifras generales, siguen estando muy concentradas y generan efectos indirectos limitados. Las políticas deberían buscar vincular más estrechamente la inversión en infraestructura digital con el desarrollo de capacidades, los sistemas de innovación y la creación de valor local”, refirió.

Por su parte, la inversión en infraestructura y energía renovable sigue en caída libre, los proyectos internacionales de infraestructura se contrajeron 10 por ciento debido a una reducción de las energías renovables y porque los inversores reevaluaron los riesgos de ingresos y la falta de certidumbre regulatoria.

“Los inversores cubrieron cada vez más la brecha, con un fuerte repunte de los proyectos de infraestructura liderados por el país. Sin embargo, este cambio corre el riesgo de ampliar las brechas de inversión en los países que dependen de la financiación internacional para proyectos de infraestructura a gran escala y relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

El Dato: La inversión se concentra cada vez más en pocos sectores estratégicos de gran intensidad de capital como los centros de datos.

Las proyecciones para 2026 prevé un aumento de riesgos a la baja; aunque los flujos de IED podrían aumentar, serían “modestamente” sólo si las condiciones para obtener financiamiento mejoran y si “las fusiones y adquisiciones transfronterizas repuntan”.

“Sin embargo, es probable que la actividad inversora real se mantenga moderada, lastrada por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre política y la fragmentación económica”, indicó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Y destacó que si no se concretan acciones coordinadas, los riesgos de la inversión global sólo se concentrarán en pocas regiones y sectores, y en ese sentido, es necesario que haga una reactivación de las inversiones, pero orientada al desarrollo que permita disminuir la incertidumbre, “fortalecer la cooperación internacional y reorientar las políticas hacia proyectos productivos y sostenibles”.