Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% si cierra acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento a las importaciones de Canadá si este país cierra el acuerdo comercial con China que ha estado buscando en las últimas semanas.

A través de una publicación en su red social Truth, el mandatario estadounidense aseguró que el primer ministro canadiense, Mark Carney, está “profundamente equivocado” si cree que un acuerdo de este tipo con Pekín será benéfico para América del Norte.

Por ello, Trump advirtió que “si Canadá llega a un acuerdo con China, de inmediato se le impondrá un arancel del 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”.

Particularmente, Trump acusó que Carney busca convertir a Canadá en un “puerto de transbordo” para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos.

Sin embargo, remarcó que un acuerdo de este tipo no será benéfico ni siquiera para Canadá, pues, acusó, la potencia asiática “se la comerá viva, la devorará por completo, incluida la destrucción de sus empresas, su tejido social y su forma de vida en general”.

En semanas recientes, Canadá y China han buscado un acuerdo que permita nuevos intercambios comerciales y normalizar las relaciones entre ambos países tras años de congelamiento diplomático.

Entre los puntos que se busca tratar en el acuerdo es que Canadá permita la entrada de vehículos eléctricos chinos con un arancel preferencial de solo 6.1 por ciento. A cambio, China levantaría restricciones comerciales y reduciría aranceles a productos agrícolas canadienses.

Asimismo, se busca un esquema de viajes sin visa para canadienses que visiten China, lo cual permitirá reactivar el flujo de negocios y turismo.

Esta apertura canadiense al comercio con China impactaría a Estados Unidos al permitir la llegada a América del Norte de vehículos de procedencia asiática, lo cual podría evadir los aranceles que Washington impuso a estos bienes.

Además, con este acuerdo, Canadá estaría intentado diversificar su economía, para no depender completamente de Estados Unidos, socio comercial con el cual han escalado las tensiones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Las diferencias entre Trump y Carney escalaron esta semana, después de que el segundo expresara su inconformidad con la intención de Estados Unidos de tomar control de Groenlandia.

Carney, además, en su discurso en el Foro Económico Mundial arremetió contra la “ruptura” del orden global que implica el uso de aranceles como forma de presión, como ha hecho Estados Unidos desde el año pasado.

