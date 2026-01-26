Canadá respeta T-MEC, afirma Carney a Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que su país respeta los compromisos y obligaciones que tiene con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

(T-MEC), tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 100 por ciento para bienes y productos si Ottawa alcanza un acuerdo comercial con China.

El funcionario canadiense destacó que no buscará acuerdos comerciales con economías que no sean de mercado, “pero lo que Canadá ha hecho con China es rectificar algunas cuestiones que se habían desarrollado en los últimos dos años”.

El Dato: Durante los primeros 10 meses del año pasado, el intercambio comercial de Estados Unidos con Canadá fue de más de 606 mil 672 millones de dólares.

Y agregó que, Canadá estaba “volviendo al futuro” en materia de vehículos eléctricos, también respecto a la agricultura y diversos productos pesqueros con una protección adicional.

Mark Carney visitó recientemente China con la intención de diversificar el comercio de Canadá y tratar algunos temas sobre aranceles con su tercer socio comercial, en esa visita de Estado, señaló que el país asiático era un “socio confiable y predecible”; además, en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, exhortó a los distintos líderes de Europa a atraer inversiones de Pekín.

Por su parte, Donald Trump publicó el sábado en su cuenta de Truth Social que impondría un arancel de 100 por ciento a Canadá si llega a formalizar un tratado comercial con China y advirtió que pondría en riesgo a su país. Destacó que China busca enviar bienes y productos a su país, pero que eso no sucederá.

38.9 mil mdd, el déficit que tuvo EU con Canadá hasta noviembre

“Si el gobernador Carney piensa que va a hacer de Canadá un “puerto de entrega” para que China envíe bienes y productos a los Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá vivo a Canadá, lo devorará por completo, incluida la destrucción de sus negocios, el tejido social y la forma general de vida. Si Canadá hace un acuerdo con China, inmediatamente será golpeado con un arancel del 100 por ciento contra todos los bienes y productos canadienses que lleguen a los Estados Unidos”, indicó el presidente estadounidense.

En una segunda publicación, en esa misma red social, el republicano señaló que lo último que el mundo necesita es que China “se asome por Canadá” y que no permitirá que ocurra.

Las tensiones entre Estados Unidos y Canadá han aumentado en los últimos días, luego de que el jueves pasado, Trump le retiró a su vecino del norte una invitación para que formara parte de su Junta por la Paz, pensada para “resolver” los conflictos mundiales.

Donald Trump cambió su decisión tras el discurso de Mark Carney en el FEM donde también denunció que las naciones poderosas utilizan la integración económica como arma y los aranceles como palanca.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló en una entrevista con ABC News que sí hay una posibilidad de aranceles de 100 por ciento contra Canadá si logra un acuerdo comercial China, “si van más allá, sí vemos que los canadienses están permitiendo que los chinos hagan dumping de mercancías”, dijo Bessent. A su vez, la embajada de China en Canadá sostuvo que trabajará para que ambas naciones tengan una asociación estratégica.