Inhabilitan a Jessica Blancas y 3 exfuncionarios por contratación con Banco Accendo

Según datos del Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, los 4 exfuncionarios inhabilitados son Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector General de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud, por su participación en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, actualmente en proceso de liquidación judicial.

De acuerdo con las resoluciones administrativas, la contratación de dicha institución bancaria ocasionó un perjuicio a la hacienda pública estatal, ya que actualmente no es posible disponer de aproximadamente 863 millones de pesos, recursos que permanecen sujetos al procedimiento de liquidación derivado de la revocación de la autorización para operar del banco.

La investigación determinó que, pese a las alertas y medidas correctivas emitidas oportunamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de Banco Accendo, los servidores públicos involucrados omitieron realizar las acciones necesarias para retirar oportunamente los recursos públicos, exponiéndolos al riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.

La Contraloría precisó que la inhabilitación impuesta no los exime de las responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales que pudieran derivarse, una vez que concluya el proceso de liquidación y se determine si los activos asegurados del banco resultan suficientes o no para cubrir los adeudos pendientes con el Gobierno del Estado.

El procedimiento de liquidación de la institución bancaria continúa en curso ante las autoridades competentes, por lo que el destino final de los recursos públicos se definirá conforme a las disposiciones establecidas en la legislación financiera aplicable.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR