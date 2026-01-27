Exportaciones aumentan 7.6% anual en 2025

Las exportaciones totales, con cifras originales, que México realizó en 2025 alcanzaron un valor de 664 mil 837.2 millones de dólares lo que significó un incremento de 7.6 por ciento en su comparación anual, el alza se dio a pesar de la contracción de las petroleras, agropecuarias y automotrices; además, el país resultó superavitario en la balanza comercial, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totales se conformaron por 643 mil 592 millones de dólares de no petroleras que mostraron un incremento de 9.3 por ciento respecto de 2024; de forma desagregada las agropecuarias se ubicaron en 20 mil 969.5 millones de dólares, es decir, una contracción de 10.8 por ciento; las extractivas ascendieron a 13 mil 803.7 millones de dólares y un alza de 26.9 por ciento y finalmente, las manufactureras crecieron 9.8 por ciento para ubicarse en 608 mil 818.5 millones de dólares; no obstante, las automotrices cayeron 4.2 por ciento, mientras que el resto crecieron 17.3 por ciento.

Del total de las exportaciones no petroleras, el 83.70 por ciento fueron enviadas hacia Estados Unidos, y se explicaron por el envío de automotrices y de otras manufacturas; no obstante, las primeras registraron una caída de 5.6 por ciento a tasa anual, mientras que las segundas mostraron un incremento de 16.2 por ciento.

Por su parte, las exportaciones petroleras se ubicaron en 21 mil 246 millones de dólares, una caída de 26.4 por ciento, el Inegi destacó que la contracción en este rubro tuvo origen porque el precio promedio de la mezcla de crudo para exportación alcanzó los 61.71 dólares por barril cifra 8.82 dólares menor al promedio de 2024; aunque también señaló que el volumen de crudo disminuyó, ya que el año antepasado se enviaron 861 mil barriles diarios y en 2025 sólo 658 mil barriles por día.

Respecto a las importaciones, también mostraron un incremento de 4.4 por ciento para ubicarse en 664 mil 066.2 millones de dólares, en este caso, se contrajeron las petroleras 6.6 por ciento; los bienes de consumo, 1.3 por ciento; y los bienes de capital 8.7 por ciento; mientras que, las no petroleras se incrementaron 5.3 por ciento y bienes intermedios, 7.2 por ciento.

Las petroleras alcanzaron los 46 mil 797.4 millones de dólares, las no petroleras, 617 mil 268.8 millones de dólares; bienes de consumo, 98 mil 021 millones de dólares; bienes intermedios, 509 mil 800.6 millones de dólares y los bienes de capital 56 mil 244.7 millones de dólares.

“Para 2025, la balanza comercial presentó un superávit de 771 millones de dólares. Este se compara con el déficit de 18 mil 541 millones de dólares observado en 2024. El alza del saldo, entre 2024 y 2025, resultó de un mayor superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 2 mil 686 millones de dólares en 2024, a 26 mil 323 millones de dólares en 2025— y de un aumento del déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 21 mil 226 millones de dólares a 25 mil 552 millones de dólares, en esa misma comparación—“, agregó el Inegi.

