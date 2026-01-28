IEPS determina ajustes en la tasa del Banxico

El 5 de febrero próximo será la reunión de Política Monetaria del Banco de México, en donde se espera que haya una pausa en los recortes de la tasa.

El Banco de México (Banxico) señaló que el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que gravará aún más a los refrescos, tabaco y gasolinas, así como la imposición de aranceles a naciones con los que el país no tiene tratado comercial, tendrán una afectación moderada y acotada en los precios relativos; no obstante, vigilará su impacto en la economía y “valorará” en qué momento realizará ajustes a la tasa de referencia.

“La evaluación integral del impacto de los ajustes al IEPS y a los aranceles recientemente implementados sobre la trayectoria de inflación esperada requerirá incorporar información adicional conforme ésta se encuentre disponible. Por ello, la Junta de Gobierno valorará actualizar las proyecciones inflacionarias para reflejar de manera más precisa los efectos asociados con dichas medidas. Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, indicó el banco central en su Programa Monetario 2026.

Además, señaló que la conducción de la política monetaria en los últimos años ha “fortalecido la credibilidad del Banco de México”, en especial, por las acciones que implementaron entre 2021 y 2024 cuando hubo un episodio inflacionario y se evitó “un desanclaje de las expectativas de inflación de largo plazo y un deterioro del proceso de formación de precios” que hubiera ocasionado un alto costo para la economía y sociedad del país.

“Al respecto, existe evidencia de que el anclaje de las expectativas de inflación en México se ha mantenido durante la última década. Ello sugiere que existe credibilidad sobre el compromiso de la autoridad monetaria con el objetivo prioritario”, indicó.

La Junta de Gobierno señaló que el aumento del IEPS afectará limitadamente el precio de algunos bienes, pero sólo será “efecto de una sola vez” en la inflación general del país, y prevé que éste se “desvanecerá” en el transcurso de 2026.

Respecto a la imposición de gravámenes a las mercancías que provengan de países con los que México no tiene acuerdos comerciales indicó que sólo afectarán en el corto plazo y que la secuela en los precios al consumidor es limitada y de algún modo está contenida por “la amplia holgura con la que opera la economía nacional” y por la apreciación del peso mexicano que se ha tenido desde el segundo trimestre de 2025.

“Dado que la mayoría de los bienes afectados cuentan con sustitutos cercanos en la producción nacional o en economías con las que México tiene acuerdos comerciales, las presiones competitivas podrían mitigar su efecto”, agregó.

Asimismo, destacó que otro factor que podría no impactar tanto en el incremento de los precios, puede ser la capacidad productiva que tienen los países asiáticos y que ellos absorban el incremento de las tarifas; no obstante, algunos de los aranceles recaen sobre varias mercancías que sirven a distintas industrias y “existe incertidumbre sobre la velocidad y magnitud con la que se materializaría su traspaso a los precios finales”.