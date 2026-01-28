Revisión del T-MEC y reformas constitucionales pueden ser un obstáculo para el nearshoring

La próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no garantiza un panorama positivo para la atracción de nearshoring en el país, y aunque ocurriera, las reformas constitucionales recientes como la del Poder Judicial, la electoral que todavía se discute, e incluso la que permitirá la reducción de jornada laboral podrían “complicar” el potencial del nearshoring, señaló Fitch Ratings.

“No tenemos demasiada confianza en un escenario del T-MEC que realmente libere un potencial de nearshoring muy positivo para México. Incluso si eso ocurriera, creemos que hay muchas reformas internas en curso en México que podrían ir en contra de ese potencial de nearshoring”, añadió Todd Martínez, director senior de calificaciones soberanas de Fitch.

El analista destacó que, actualmente, hay una menor preocupación por escenarios adversos por aranceles; no obstante, la incertidumbre que permea en torno a la revisión del tratado comercial es latente, pero si el gobierno estadounidense se quisiera retirar del T-MEC, ya lo habría hecho, y “las acciones arancelarias” sugieren que ven algunos “incentivos” de tener un esquema preferencial con México.

“Aunque estamos menos preocupados por escenarios muy negativos, no diría que tengamos confianza en un escenario excelente para México; es decir, uno en el que logre romper con el crecimiento muy bajo que lo ha caracterizado durante tanto tiempo”, añadió.

Martínez señaló que, aunque el T-MEC se mantenga vigente hay una posibilidad de que entre en un “modo zombi”, es decir, un acuerdo que existe en papel, pero que cada año deberá renovarse o que “deba tomarse con cautela” ante la amenaza de que Estados Unidos aplique medidas arancelarias cuando así lo disponga, y en ese sentido, no hay confianza de que en México pueda haber un repunte del nearshoring.

El analista indicó que el crecimiento de la economía mexicana en 2025 fue positivo, entre 0.4 y 0.5 por ciento, luego de las previsiones de recesión; además, el hecho de que las exportaciones se hayan incrementado alrededor de 8.0 por ciento fueron hechos benéficos en un momento de mucha incertidumbre comercial, pero ahora está el reto de la atracción de inversiones, y aunque el Plan México plantea que es necesario el capital privado, se debe tener cautela.

“Está el Plan México, que es la estrategia insignia de desarrollo del Gobierno. Lo que nos gusta de él es que reconoce la necesidad de inversión privada, dado que el Estado no cuenta con los recursos para un modelo de desarrollo liderado por el sector público. Pero habrá que ver qué tanto éxito tiene en atraer el apetito del sector privado. El principal caso de prueba que estaremos observando de cerca son las subastas, licitaciones e inversiones mixtas en el sector de hidrocarburos y electricidad”, agregó.

