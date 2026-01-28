México y EU iniciarán conversaciones sobre posibles ‘reformas estructurales y estratégicas’ del T-MEC

El Gobierno de México y de Estados Unidos acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles “reformas estructurales y estratégicas” en materia de reglas de origen y colaboración sobre minerales críticos en el marco de la primera revisión conjunta del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera Revisión Conjunta del T-MEC”, indicó una nota de prensa de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Entre los cambios que al gobierno estadounidense le interesan abordar se incluyen reglas de origen más estrictas para mercancías industriales de sectores clave, así como colaboración sobre minerales críticos y “una mayor armonización de las políticas comerciales externas” con el objetivo de proteger a la plantilla laboral de ambos países y medidas para combatir el dumping de productos manufacturados que realiza en la región.

Asimismo, tras la reunión que sostuvieron Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) del Gobierno de México y Jamieson Greer, el representante de Comercio de Estados Unidos se destacó que hay “avances sustanciales”, y acordaron seguir en conversaciones para la eliminación de barreras no arancelarias que Estados Unidos ha pedido.

Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ı Foto: larazondemexico

“El Embajador Greer se reunió hoy con el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para conversar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima Revisión Conjunta del T-MEC. Ambas partes reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias”, agregó la USTR.

Por su parte, Ebrard Casaubón calificó el encuentro como “una muy buena reunión” y que la conversación trató sobre el futuro del tratado comercial, en especial, por la revisión que se realizará este año.

“Estuvimos conversando sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz y los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México. También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro. Son de los temas que hoy conversamos y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año”, puntualizó.

Más temprano el funcionario federal mexicano dijo a través de la red social X que tras la reunión con Greer, conversaría con el secretario de Comercio, Howard Lutnick y se tratarán los temas planteados por México sobre aranceles, exportaciones e incluso sobre nuevas inversiones en el país.

Avances de hoy en Washington: pic.twitter.com/MVtxvRkaQW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT