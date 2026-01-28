Marcelo Ebrard: Desde Washington para reunirnos con autoridades de EU para tema de aranceles y exportaciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ya se encuentra en Washington para reunirse con autoridades de Comercio de Estados Unidos, para abordar diversos temas como son el de los aranceles y exportaciones.

“Muy buenos días desde Washington DC., aquí en esta mañana estoy por iniciar la primera reunión presencial con el representante de Comercio de los Estados Unidos, el embajador Greer y más tarde tenemos reunión con el secretario de Comercio para reanudar los trabajos con miras a varias cosas que México ha planteado, que tienen que ver con aranceles, que tiene que ver exportaciones”, sostuvo el titular de Economía del Gobierno mexicano a través de sus redes sociales.

Desde Washington DC : pic.twitter.com/uufAiO2fKs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Marcelo Ebrard agregó que tuvieron una confirmación de los datos de exportación de México, algo que consideró buenas noticias para el país. Temas que tienen que ver con inversiones serán también tomados en cuenta en estas reuniones en las que Ebrard representará a México en su viaje por Washington.

Marcelo Ebrard dijo que “venimos optimistas y resueltos”.

