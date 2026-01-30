CENAGAS invertirá 32 mmdp en infraestructura de gas natural durante sexenio de Claudia Sheinbaum

CENAGAS moderniza la infraestructura de transporte de gas natural en las 13 regiones del país.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) invertirá más de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 en infraestructura y mantenimiento del sistema nacional de gasoductos. Esta estrategia multianual busca garantizar la seguridad, continuidad y confiabilidad del suministro de gas natural en el país durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Tan solo en 2025, la inversión asciende a más de 3 mil millones de pesos. Esta cifra refleja el inicio de una etapa de fortalecimiento sostenido de la infraestructura de transporte, un factor clave para el abasto a los sectores eléctrico, industrial, petrolero y de distribución.

El mantenimiento del sistema de gasoductos se ejecuta mediante contratos multianuales en las 13 regiones del país. Este esquema permite la atención permanente de la infraestructura existente y reduce riesgos operativos.

Foto: CENAGAS

Bajo estos contratos denominados OMA, el organismo invierte más de 8,350 millones de pesos entre 2024, 2025 y parte de 2026 con la siguiente distribución:

Región Sonora: 239 millones de pesos.

Región Chihuahua (incluye parte de Coahuila y Nuevo León ): 484 millones de pesos.

Región Coahuila (incluye Durango ): 747 millones de pesos.

Región Veracruz Sur (incluye Oaxaca ): 874 millones de pesos.

Región Veracruz Centro Sur (incluye parte de Oaxaca y Puebla ): 393 millones de pesos.

Región Tamaulipas (incluye parte de Nuevo León ): 934 millones de pesos.

Región Nuevo León (incluye parte de Coahuila ): 1,142 millones de pesos.

Región Veracruz Centro (incluye parte de Puebla ): 444 millones de pesos.

Región Tlaxcala (incluye parte del Edo. de México y Puebla ): 460 mdp.

Región Guanajuato (incluye parte de Querétaro ): 733 mdp.

Región Estado de México (incluye Hidalgo y parte de Querétaro ): 484 mdp.

Región Tamaulipas Sur (incluye el norte de Veracruz ): 620 mdp.

Región Tabasco (incluye el norte de Chiapas): 795 millones de pesos.

A estos montos para mantenimiento se suma la inversión en proyectos de modernización, rehabilitación y expansión. Destaca el nuevo gasoducto de Reynosa, obra que sustituye a una tubería existente de 58 kilómetros con una inversión multianual de 164 millones de dólares.

Otro ejemplo de la inversión aplicada en los últimos tres años es la modernización de la infraestructura en el Corredor Interoceánico. Este proyecto abarca tres estaciones de compresión y su ductería asociada, con un monto superior a los 960 millones de pesos.

