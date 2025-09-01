Cenagas signa acuerdo con el IMP

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) conmemoró su 11.° Aniversario con la firma de un convenio con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), orientado a fortalecer la investigación, la innovación tecnológica y la seguridad en las operaciones del sistema de gas natural.
El director general del Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, resaltó la importancia de vincular patria y ciencia como ejes del futuro energético de México, por ende destacó el convenio de colaboración que se firmó durante este evento conmemorativo.
- 11 años conmemora el Cenagas este 2025
La directora general del IMP, Elizabeth Mar Juárez, refrendó la alianza entre las instituciones con la que se “potenciarán sus capacidades y se abrirán nuevas rutas de cooperación en beneficio de la nación”.
El convenio se convierte en una plataforma para generar soluciones innovadoras, robustecer la soberanía energética y demostrar que los esfuerzos es el camino para servir a México con visión de futuro.