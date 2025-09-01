Cenagas signa acuerdo con el IMP

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) conmemoró su 11.° Aniversario con la firma de un convenio con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), orientado a fortalecer la investigación, la innovación tecnológica y la seguridad en las operaciones del sistema de gas natural.

El director general del Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, resaltó la importancia de vincular patria y ciencia como ejes del futuro energético de México, por ende destacó el convenio de colaboración que se firmó durante este evento conmemorativo.

11 años conmemora el Cenagas este 2025

La directora general del IMP, Elizabeth Mar Juárez, refrendó la alianza entre las instituciones con la que se “potenciarán sus capacidades y se abrirán nuevas rutas de cooperación en beneficio de la nación”.

El convenio se convierte en una plataforma para generar soluciones innovadoras, robustecer la soberanía energética y demostrar que los esfuerzos es el camino para servir a México con visión de futuro.