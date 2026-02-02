Pierde más de 237 mil empleos la manufactura

Durante diciembre de 2025 se perdieron 237 mil 652 empleos en la industria manufacturera, respecto al mismo mes del año anterior, debido, entre otras cosas, a condiciones externas como la incertidumbre generada por las nuevas políticas comerciales emprendidas por Estados Unidos, el cambio en la demanda de exportación, así como por condiciones internas como la caída en la inversión; no obstante, los expertos comienzas a apuntar a otro factor como amenaza para la creación de empleo: la automatización de procesos.

El Tip: El empleo manufacturero sumó en diciembre más de 33 meses al hilo con contracciones, las caídas más dramáticas se concentran en fabricación de equipos e insumos.

En el mes de referencia hubo 9 millones 475 mil 788 personas que laboraban en la industria manufacturera, dicha cifra fue menor en 237 mil 652 trabajadores, respecto al número de personas que se tenían registradas durante el mismo mes del año antepasado cuando fueron 9 millones 713 mil 440 empleados; no obstante, la pérdida de empleos también se registró en ese periodo, ya que, en 2023 fueron 10 millones 101 mil 239 personas trabajadoras.

“La caída del sector manufacturero responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales, hay un comportamiento asociado a una menor inversión en maquinaria y en equipo. En muchos casos también las compañías están produciendo, pero con estructuras también más eficientes, apoyadas con automatización, eso también es importante decirlo”, indicó a La Razón, Tania Arita, directora de Reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup.

9.4 millones de personas laboraron en la industria

La especialista explicó que la caída de los empleos en la industria no sólo se relaciona con la falta de inversión, sino que en algunos casos hay proyectos de automatización que ayudan a que las empresas sean más productivas “sin necesidad de tener tanta mano de obra”.

Por su parte, Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, coincidió en que la destrucción de empleos tiene relación con un menor dinamismo sectorial en 2025, especialmente, por una baja en la inversión.

Los cambios en el comercio global y la política arancelaria afectaron las decisiones sobre a quién contratar y dónde ubicar las plantas productivas; además, la incertidumbre también fue causa para que las empresas mexicanas registraran una baja inversión.

“Las industrias manufactureras dependen de los flujos de inversión, entonces, esta contracción que hemos visto en el rubro de construcción, como en maquinaria y equipo, el último dato que tenemos es una caída de doble dígito, efectivamente, lo que vemos aquí en el índice económico es que la inversión privada ha postergado sus decisiones de inversión para cuando haya un entorno más claro”, añadió.

Ugarte Bedwell destacó que, aunque se espera que la caída de inversión continúe durante el primer trimestre de 2026, podría haber una recuperación en la industria, debido a que hubo anuncios de inversión pública que podrían ejecutar en este año, y eso podría ocasionar que el sector privado aumente sus flujos de inversión.

“Puede ser que la inversión pública logre detonar cierta ciertos flujos de inversión privada y, por supuesto, cuando ya se tenga más certidumbre sobre cuáles van a ser las reglas del juego en términos de política comercial y en términos de estatus del T-MEC, entonces ahí es donde esperamos que en la segunda mitad del año haya un mayor flujo de inversiones privadas”, puntualizó.