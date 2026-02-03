Director de Indec renuncia tras escándalo

LUEGO DE QUE EL BANCO Central de la República de Argentina (BCRA) reconoció que si se hubiera aplicado la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación de los últimos dos años habría sido más alta, según información de Radio Mitre, Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), renunció a su cargo.

La dimisión del funcionario sucedió apenas una semana antes de que saliera la publicación del nuevo IPC, y que está programa para el 10 de febrero; se prevé que desde la oficina de Javier Milei se apunte que quien estará a cargo del organismo será el director técnico del Indec, Pedro Lines.

El Tip: Pedro Lines se desempeñaba como director técnico del Indec desde 2011, coordinando el programa estadístico anual del país.

El nuevo IPC estaba listo desde meses atrás, pero Marco Lavagna retrasó su implementación para evitar afectar las elecciones recientes; no obstante, el viernes pasado, el BCRA publicó en su informe de Política Monetaria que de haberse aplicado el nuevo IPC se hubiera dado cuenta de un incremento en los datos de inflación, en especial, por el aumento de los servicios públicos, alquileres y el gasto.

Por su parte, Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros del gobierno argentino, señaló en entrevista con ¿La Ves? Programa de Todo Noticias, que la salida de Lavagna fue por “diferencias de criterios”, debido a que el extitular del Indec consideraba que en enero se debía hacer la publicación de la actualización de la canasta, “y nosotros no estábamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”.

“Íbamos a tener dos índices tomados distintos. En virtud de que estamos combatiendo los desastres que dejaron los gobiernos kirchneristas, no estamos dispuestos a que la gente no tenga base de comparación”, puntualizó.

Marco Lavagna ocupó el cargo de director del Indec en diciembre del año 2019, durante el mandato de Alberto Fernández, pero se mantuvo en el cargo, incluso, con el cambio de gobierno y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, durante su estancia al frente del instituto también se le señaló por minimizar los datos de pobreza.