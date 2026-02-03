Reconocen el ahorro: Morningstar premia a Profuturo por su modelo

Profuturo marcó un hito en el sistema de pensiones, luego de convertirse en la primera y única Afore en México, y en la única institución de pensiones en América Latina, en obtener la Clasificación Medallista Oro de Morningstar.

Se trata de la distinción más importante que otorga esta firma internacional especializada en análisis y evaluación de inversiones, luego de evaluar el desempeño histórico, la consistencia, la disciplina y la capacidad de generar un valor sostenible en el largo plazo.

El Dato: El Líder de toda esta estrategia es Arturo García, quien lleva 11 años en el cargo y quien ha llevado a esta Afore a convertirse en la más grande de México.

El logro adquiere una dimensión mayor si se considera que, a nivel global, menos del 6.0 por ciento de los fondos evaluados por Morningstar alcanzan esta distinción.

TE RECOMENDAMOS:

Profuturo forma parte de este grupo, al ser una de sólo ocho gestoras de fondos ciclo de vida en el mundo que cuentan con la medalla Oro, un reconocimiento reservado para instituciones con modelos de inversión sólidos, consistentes y con capacidad probada para generar valor sostenible en el largo plazo.

6.0% de fondos evaluados en el mundo tiene medalla oro

Cabe mencionar que la metodología de Morningstar no sólo se centra en el desempeño pasado, sino que busca examina de manera integral la administración del ahorro de los clientes, quiénes participan en la toma de decisiones y qué tan robustos y repetibles son los procesos de inversión.

Este enfoque permite identificar a las gestoras mejor preparadas para enfrentar distintos ciclos económicos y escenarios de volatilidad.

La firma certificadora reconoce a las empresas basándose en cinco pilares fundamentales: procesos de inversión eficientes y disciplinados, rendimientos sostenibles, talento altamente especializado, calidad institucional de la administradora y una estructura de costos competitiva. Estos elementos, de acuerdo con la firma calificadora, explican la consistencia del desempeño de la Afore y su capacidad para ofrecer resultados superiores en el tiempo.

El Tip: Morningstar es una firma financiera que nació en 1984 en Chicago, y es famosa por sus rankings de bonos de 1 a 5 estrellas.

El reconocimiento está respaldado por cifras. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Profuturo se consolidó en 2025 por octavo año consecutivo como la Afore con mejores rendimientos en México, un resultado que refleja la solidez de su estrategia de inversión y la disciplina en la gestión de los recursos de los trabajadores.

El análisis de Morningstar también subraya el liderazgo institucional y la experiencia del equipo directivo como factores clave del desempeño.

De la misma manera, Profuturo consolidó en 2025 su relevancia por activos bajo gestión. Este crecimiento ha ido de la mano de un fortalecimiento continuo de sus equipos y de una estrategia orientada a la generación de valor adicional para los ahorradores, que incluye programas de educación financiera.

El modelo de inversión de Profuturo se caracteriza por su consistencia y disciplina, apoyado en análisis profundos y en una combinación de investigación cuantitativa y cualitativa que respalda la toma de decisiones.

Como resultado, las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro de Profuturo han registrado, en general, rendimientos superiores al promedio de sus competidores dentro de sus respectivos grupos de referencia, consolidando un portafolio resiliente ante distintos escenarios económicos.

Para más de ocho millones de clientes, la Clasificación Oro de Morningstar se traduce en mayor certidumbre y tranquilidad financiera, al reforzar la confianza de que su ahorro para el retiro está siendo gestionado bajo los más altos estándares internacionales.

Ser la primera Afore en México en obtener este reconocimiento implica también una responsabilidad adicional, por ello, Profuturo ha reiterado su compromiso de seguir elevando el estándar de la industria, contribuir al fortalecimiento del sistema de pensiones y apoyar el desarrollo económico del país, en un contexto donde la confianza y la solidez institucional son clave para el futuro financiero de millones de mexicanos.

Asimismo, continuará brindando seguridad y asesoría para garantizar el futuro de sus clientes, para que siempre sea el mejor posible.